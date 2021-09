Sénégal: Afrobasket 2021 / Match de la 3ème place - Les «Lions» rentrent avec le bronze

Après la désillusion subie contre la Cote d'Ivoire en demi-finale, le Sénégal s'est consolé hier, dimanche 5 septembre avec la médaille de bronze, au bout du match de classement contre l'équipe du Cap-Vert. Une place au podium, les Lions se sont illustrés dans les distinctions individuelles avec Gorgui Sy Dieng qui en plus de sa place dans le cinq majeur s'est offert le trophée du marqueur du tournoi.

Le Sénégal a bouclé la 30ème édition de l'Afrobasket de Kigali avec une troisième place derrière la Tunisie et la Cote d'Ivoire. Partis avec les faveurs des pronostics en demi-finale, les Lions ont buté sur une solide formation ivoirienne au bout d'une partie très disputée. Les Lions n'ont cependant pas réussi à prendre la rencontre par le bon pli d'une formation agressive, au point de leur faire déjouer la bande de Youssou Ndong.

En panne d'adresse sur les tirs extérieurs, Branco Badji a été contraint de subir et de courir derrière. La bande à Solo Diabaté prendra un avantage de 8 points (36- 29). Au retour des vestiaires, le mal persiste. Les hommes de Boniface Ndong reviennent avec de meilleures intentions. Ils parviennent à résorber l'écart et à virer au terme du 3e quart-temps avec 5 petits points d'écart.

Dans le dernier acte de jeu, l'adresse retrouvée de Mamadou Faye et la bonne adresse sur le jeu extérieur, redonnent l'espoir. Le Sénégal revient à moins d'un point (54-55) à cinq minutes de la fin. C'était le tournant de la rencontre. Mais les Lions ne profitent pas de ce soudain moment de doute ivoirien.

En proie à une certaine nervosité, les Lions vont cependant dilapider leurs dernières possessions. Les décisions de l'arbitre angolais, manifestement tatillonnes vont nettement aller en défaveur des Sénégalais et ouvrir le chemin de la victoire à l'équipe ivoirienne. Frustré par les décisions arbitrales, Gorgui Sy Dieng, commet dans les dernières secondes une grosse faute. Un geste de dépit qui traduit la grosse déception du pivot sénégalais. Le Sénégal perd le duel et s'incline sur le score (75-65).

Gorgui Sy Dieng, meilleur marqueur

Après le guêpier ivoirien, le Sénégal a rebondi hier, dimanche et s'est consolé de la médaille de bronze de cette 30e édition de l'Afrobasket 2021. C'était aux dépens du Cap Vert, considéré comme l'une des formations surprises de la compétition. Dans cet ultime duel, les Lions ont contrôlé les débats d'un bout à l'autre. Après le premier quart temps remporté sur le score de (21- 18), Gorgui Sy Dieng (24 points) et les Lions lèvent un peu le pied. Les coéquipiers du longiligne Pivot Tavares répliquent et en profitent pour grignoter leur retard à la pause conclue sur la marque de (44-39). Mieux, l'adresse de Almeida maintient les Requins du Cap Vert sur une bonne rampe et lui permet de rester sur les talons des Lions au bout du 3e quart-temps (61-52).

Dans le dernier quart, le Sénégal et Gorgui Sy Dieng vont terminer comme ils ont débuté en bouclant la partie sur la marque de 86- 73. Le Sénégal termine sur podium et décroche sa sixième médaille de bonze. Au titre des récompenses individuelles, Gorgui Sy Dieng a été doublement récompensé. En plus de figurer dans le cinq majeur de l'équipe type de l'Afrobasket, le pivot des Lions a fini comme meilleur marqueur avec 120 points inscrits.

BONIFACE NDONG, SELECTIONNEUR DES LIONS «on a joué un bon basket»

«J'ai beaucoup appris en tant qu'entraineur, puisque la dernière équipe que j'ai eu à entrainer était une équipe de moins de 14 ans. Mais, je me préparais et je pense que j'ai été à la hauteur. On a une équipe jeune. Je sais qu'on a été très bon, on a joué un bon basket, mais avec des jeunes de 22 - 23 ans, ce n'est pas évident. Personnellement, j'ai beaucoup à apprendre aussi, mais je suis satisfait du travail. Est-ce que j'aspire sur le long terme ? Mon avenir dépend de la fédération. Vous savez, au Sénégal, quelqu'un me le rappelait, on a eu 13 sélectionneurs dans les dernières années. En tout cas, j'aime mon pays. Moi et mon adjoint Desagana Diop allons retourner dès maintenant au travail».