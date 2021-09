Congo-Kinshasa: Consolidation de la dynamique pour la mobilisation accrue des recettes - Gouvernement - Nicolas Kazadi présente une performance exceptionnelle du mois d'août 2021

Le Conseil des Ministres a tenu sa dix-huitième réunion le vendredi 3 septembre dernier sous la houlette de Jean-Michel Sama Lukonde, Premier Ministre et Chef du Gouvernement.

Quantre points étaient inscrits à l'ordre du jour. Notamment, la Communication de son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; les Points d'informations ; l'Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des Ministres et, enfin, Examen et adoption des dossiers. Au dernier point, particulièrement au sujet de l'Evaluation et suivi des mesures pour la mobilisation accrue des recettes de l'Etat, le Ministre des Finances a présenté au Conseil la situation de la trésorerie de l'Etat du mois d'août 2021.

En termes de recettes, 891,6 milliards de CDF ont été collectées sur la période, soit 445 millions USD. Ce qui est exceptionnel pour ce mois d'août, un mois qui a toujours enregistré les résultats les plus faibles dans les années antérieures. Par rapport aux assignations budgétaires du mois d'août 2021, il s'est dégagé un taux de réalisation de 129%. Ce qui est une performance justifiée par la consolidation de la dynamique pour la mobilisation accrue des recettes. Selon les statistiques commentées par le Ministre des Finances, la Direction Général des Impôts (DGI) a réalisé 115% sur ses assignations budgétaires évaluées à 336,8 milliards de CDF.

La Direction Générales des Douanes et Accises (DGDA) a atteint 160% sur ses assignations mensuelles arrêtées à 224,5 milliards de CDF. Et la Direction Générale des Recettes Administratives, judiciaires, domaniales et participations (DGRAD) a, quant à elle, fait un taux de réalisation de 145% sur ses assignations de 149,6 milliards de CDF. Avant de clore son propos, le Ministre des Finances a rassuré le Conseil de la détermination du Gouvernement à maintenir le cap de la mobilisation accrue des recettes publiques et de la rationalisation des dépenses de l'Etat qui exercent une forte pression sur la trésorerie.