Congo-Kinshasa: Fin du statut d'apatridie d'ici 2024 - Rose Mutombo et Liz KpamAhua du HCR harmonisent les vues

Après cette forte séance d'un point de presse co-animé avec son collègue de la communication, Patrick Muyaya, Mme le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a reçu le jeudi 2 septembre dernier, la représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés, Liz Kpam Ahua pour une autre affaire concernant les réfugiés et les apatrides.

«Nous sommes venus tout d'abord pour une visite de courtoisie à Madame la Ministre, pour la féliciter. Comme tout le monde le sait, c'est la première fois qu'une femme occupe ce Ministère. On est bien fiers d'elle et qu'il faut qu'on le dise. C'est important», a affirmé Liz Kpam Ahua. Elle a souligné que le HCR a dans sa mission, un mandat pour les réfugiés et pour les personnes considérées comme des apatrides, c'est-à-dire, les personnes qui n'ont pas été reconnues par un pays comme étant ressortissantes de ce pays-là.

«Pour nous, avec le Ministère de la Justice, nous avons un comité qui travaille sur l'éradication de l'apatridie. On est venu la briefer à ce sujet. On est venu aussi solliciter son soutien pour qu'on puisse ratifier les conventions contre l'apatridie et qu'on puisse entamer le travail qui devrait aboutir effectivement à l'éradication de ce statut d'apatridie d'ici 2024. Nous sollicitons aussi l'appui de la Ministre d'Etat pour l'inscription de deux lois importantes au calendrier de l'Assemblée nationale», a-t-elle ajouté.

L'intervention de la Ministre de Justice est très importante vu que ce travail a démarré depuis 2014 et qu'il faut le faire très rapidement pour que la République Démocratique du Congo ne soit pas un laissé-pour-compte dans l'action contre l'apatridie. Selon la représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies, Rose Mutombo estime que le HCR devait rapidement mettre en place une commission pour évaluer le contenu de ces deux lois afin de les soumettre au Conseil des ministres, mais aussi, travailler sur la feuille de route pour dégager les priorités.

«Nous n'avons pas les chiffres parce que c'est un travail de longue haleine pour arriver au résultat. Donc, il y a des estimations. Mais l'important ce n'est pas tellement le nombre. Même s'il n'y avait qu'une personne qui est apatride dans ce pays. C'est important. Nous sommes en train de travailler pour avoir le nombre exact d'apatrides et chercher les moyens de faire ce travail d'éradication», a-t-elle conclu.