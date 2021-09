Sénégal: Sédhiou / Arrestation d'un camion remorque chargé de bois à Sansamba - Les jeunes de la commune s'érigent en boucliers contre le trafic

«Plus rien ne sera comme avant». L'avertissement est des jeunes de la commune de Sansamba dans l'ouest de Sédhiou. Avant-hier vendredi 3 septembre, ils ont immobilisé un camion remorque immatriculé DL 4821 B au moment où ses occupants chargés des troncs d'arbre abattus dans les forêts de cette collectivité territoriale. Ayant improvisé une marche pacifique pour dénoncer un tel état de fait, les jeunes de Sansamba ont appelé les agents des eaux et forêts et les gendarmes à tirer cette affaire au clair.

Aussitôt alertés de la présence d'un camion en train de charger du bois coupé sur place, les jeunes de la commune de Sansamba se sont massivement déplacés vers le site et sans acte de violence. Ils leur ont intimé l'ordre d'arrêter et de conduire le véhicule à la mairie pour identification et formalités d'usage.

Lamine Solly l'un des porte-parole de ces jeunes a fait savoir à la presse que «vendredi dernier 3 septembre 2021, nous avons surpris des trafiquants qui ont chargé un camion remorque de bois dans les forêts de Sansamba. Nous les avons interpelés et intimé l'ordre d'aller garer le camion devant la mairie». «Dans un village, il y a le chef de village mais quand celui-ci n'est au courant de rien et les gens passent outre pour faire ce qu'ils veulent c'est scandaleux» peste-t-il.

Et de poursuivre, «nous avons ensuite appelé les agents des eaux et forêts et les gendarmes de la brigade de Sédhiou. Depuis quelques temps, nous avons constaté qu'il y a des personnes très mal intentionnées qui se permettent de venir couper nos arbres de façon illégale et à grande échelle». «La forêt, c'est notre trésor» Abondant dans le même sens de l'inquiétude née de ce pillage du couvert végétal, Bouly Dasylva un autre jeune ajoute que «c'est la énième fois que des trafiquants viennent piller nos forêts à bord de leurs camions remorques. Mais nous les jeunes de cette commune de Sansamba nous n'allons plus regarder faire. Désormais nous nous érigeons en boucliers pour sauver nos réserves de forêts. La forêt, c'est notre trésor et nous n'allons plus laisser des gens mal intentionnés nous envoyer dans le précipice».

Pour Lamine Solly «c'est sûr que ces trafiquants jouissent de la complicité des gens corrompus mais nous serons toujours là pour leur barrer la route. La loi a criminalisé la coupe illicite de bois et l'élan de patriotisme s'impose alors pour protéger ce qui appartient à la communauté et dont sa survie en dépend grandement».

A la question de savoir si vraiment ces individus disposent d'un titre d'exploitation en cours de validité la réponse a été négative du côté de l'inspection régionale des eaux et forêts de Sédhiou. Une source qui a préféré garder l'anonymat a confirmé que les exploitants ne détenaient par devers eux aucun permis de coupe. Et notre source de s'interroger du fait que ces populations n'aient dénoncé ce trafic qu'au moment de charger le bois alors qu'ils auraient dû le faire pendant que le vrombissement des tronçonneuses se faisait entendre. « Cette coupe à grande échelle des madras ne sait pas faite en un seul jour. Ils ont mis du temps avec beaucoup de bruit et c'est un deal qui a mal tourné et les uns ont dénoncé les autres et au fur et à mesure que ça amplifie, on fait semblant que cela venait à peine de se passer», ajoute la même source. Mais du côté des populations, ils persistent et signent que l'agent a fermé les yeux sur l'opération de coupe de bois jusqu'à ce que eux-mêmes arrivent à le découvrir.

A signaler que le propriétaire de la commande a pris la fuite mais le chauffeur est en état d'arrestation et le camion immobilisé par les gendarmes de la brigade territoriale de Sédhiou.