Guinée: Confusion suivie de l'arrestation du president de la République à Conakry, dimanche matin - Fin de règne pour Alpha Condé

Le premier président de la République démocratiquement élu de Guinée, à la suite de la présidentielle de 2010, ne terminera pas son troisième mandat à la tête de ce pays. Après une confusion à Conakry, la capitale, avec des tirs nourris à l'arme automatique, ce qui était interprété comme une tentative de coup d'État en Guinée, s'est avérée être un putsh. Le président Alpha Condé, réélu pour un troisième mandat à l'issue d'un scrutin, contesté par l'opposition, en octobre 2020, a été arrêté. A travers un message, déjà dans la peau de nouvel homme fort de Guinée, le colonel Mamady Doumbouya, Commandant des Forces spéciales de l'Armée guinéenne, porté à la tête d'un Comité national pour le redressement et le développement (CNRD) annonce la dissolution de la Constitution en vigueur, des institutions et du gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes.

«Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont amené l'Armée républicaine de Guinée, à travers le Comité national de redressement et du développement (CNRD) à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité». C'est l'Armée qui vient ainsi de s'emparer du pouvoir en Guinée. Après une confusion née de tirs nourris à l'arme automatique perceptibles dans la presqu'île de Kaloum, aux abords du palais présidentiel, dans la capitale, dans la matinée d'hier, dimanche 4 septembre 2021, les Forces spéciales affirment tenir la capitale, Conakry.

A travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, après avoir revendiqué l'arrestation du président de la République, Alpha Condé, elles annoncent la dissolution des institutions et du gouvernement. Alors que la situation reste encore confuse. «Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président de la République qui est actuellement avec nous, de dissoudre la Constitution en vigueur, dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement et de la fermeture des frontières terrestres et aériennes», martèle le colonel Mamady Doumbouya, Commandant des Forces spéciales de l'Armée guinéenne. Non sans appeler ses frères d'armes à l'unité, tout en restant dans les casernes. «Nous appelons nos frères d'armes à l'unité afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Nous les invitons également, chacun en ce qui le concerne, à rester dans les casernes, à continuer leurs activités régaliennes. Nous n'allons pas reprendre les erreurs du passé, nous allons nous concentrer sur le développement», promet le nouvel homme fort de Guinée.

COLONEL MAMADY DOUMBOUYA, A LA TETE DU CNRD

Mieux, quelques heures plus tard, le colonel Mamady Doumbouya, Commandant des Forces spéciales de l'Armée guinéenne livrera un autre message à la Radio-télévision nationale guinéenne, la RTG, confirmant ses premières déclarations. «Nous appelons nos frères d'armes, les unités et toute la République à se mette aux côtés du peuple», déclaret-il. Entouré d'hommes en armes, un drapeau guinéen sur les épaules, il réitère la dissolution des institutions, la suspension de la Constitution et la création d'un «Comité national pour le redressement et le développement», le CNRD.

Dans la foulée, il promet un dialogue inclusif pour écrire une nouvelle Constitution. Alors qu'une photo et une autre vidéo également diffusées par les putschistes, mais non authentifiées, montrent le président Condé entre leurs mains, assis à côté d'un militaire qui lui demande s'il a été maltraité, et Alpha Condé, en jeans et chemise froissée et déboutonnée dans un canapé, refuse de leur répondre, le colonel Doumbouya confirmera que le chef de l'Etat renversé est en lieu sûr et en bonne santé, entre les mains des éléments du Groupement des Forces spéciales, et a déjà vu un médecin. «Le président est avec nous. Il est dans un lieu sûr. Il a déjà vu un médecin», a déclaré, dans une interview exclusive accordée à France 24, Mamady Doumbouya. En attendant de savoir si le reste de l'Armée va suivre l'appel du colonel Doumbouya et si les affrontements sont réellement terminés, des sources informent que les Chefs d'Etats-majors des Armées guinéennes prendraient langue avec les putschistes qui détiennent Condé. Colonel Doumbouya qui assure que les forces de l'ordre «ne sont pas là pour s'éterniser au pouvoir mais pour planifier une transition», selon France 24.

CONFUSION A CONAKRY DANS LA MATINEE D'HIER : Les Forces spéciales affirment détenir le président Condé, le gouvernement dément

Dans la confusion qui régnait dans la capitale de Guinée, Conakry, hier dimanche matin, plusieurs soldats mutins des Forces spéciales guinéennes ont annoncé déjà, à la télévision nationale, la dissolution de la Constitution et du gouvernement dans ce qui ressemblait à un putsch. Le président de la République, Alpha Condé, âgé de 83 ans, étant entre leurs mains et placé en résidence surveillée. . Mais le ministère de la Défense nationale guinéenne a déclaré, de son côté, que les Forces de sécurité étaient en train de rétablir l'ordre.

Mieux, le ministère de la Défense nationale a ainsi assuré avoir repoussé l'attaque des Forces spéciales contre la Présidence, malgré la diffusion d'une vidéo montrant le président Condé entre les mains des putschistes. «Ce dimanche, 5 septembre 2021, aux premières heures de la journée, Conakry, la capitale, a été le théâtre de tirs nourris de la part d'éléments du Groupement des Forces spéciales. Les insurgés ont semé la peur et troublé la quiétude des paisibles populations avant de se diriger vers le centre-ville aux abords du Palais présidentiel. La Garde présidentielle, appuyée par les forces de défense et de sécurité, loyalistes et républicaines, ont contenu la menace et repoussé le groupe d'assaillants. Les opérations de sécurisation et de ratissage se poursuivent pour rétablir l'ordre et la paix. Monsieur le Président de la République, Commandant en chef des Forces Armées, son Excellence Professeur Alpha Condé, et le Gouvernement appellent les populations au calme et les invitent à la vigilance pendant toute la durée des opérations militaires. Vive l'Armée guinéenne ! Vive la République !», a écrit le ministère de la Défense nationale dans un communiqué fait à Conakry, le dimanche 5 septembre 2021.

COLONEL MAMADY DOUMBOUYA,

Tout s'est passé très vite. Selon des informations, le colonel Doumbouya a été arrêté depuis un mois et transféré au camp Dubréka. De jeunes officiers qui lui vouent respect et qu'il a formés sont allés le libérer avant-hier soir. Avant de mettre au-devant de ce qui allait devenir énième un coup d'Etat en Guinée, le premier pays francophone de l'Afrique subsaharienne à accéder à la souveraineté en octobre 1958. Ils nettoieront le reste, malgré une forte résistance au camp présidentiel, avant que Alpha ne soit arrêté ; parce que lâché par sa garde rapprochée et les tireurs commandos. Et le tour est joué. Les premiers tirs ont été entendus dès les premières heures de la journée. Et en début d'après-midi, toutes les casernes, par exemple le camp Alpha Yaya, étaient sous haute protection et la sécurité a été renforcée autour des résidences des officiels guinéens. Les populations, prises au piège, étaient terrées chez elles en début d'après-midi. Selon les dernières informations de Rfi, ces évènements ne concernaient que la presqu'île de Kaloum notamment dans le quartier Camayenne, qui abrite la présidence guinéenne à Conakry.

Le calme prévalait dans la grande banlieue de Conakry. Joint par RFI, un habitant de cette commune qui a tenu à conserver l'anonymat, témoigne : «Depuis ce matin, on était à la maison, on n'est pas sortis... On a d'abord entendu des tirs partout, de gauche à droite... Personne ne peut sortir. On a entendu des armes lourdes que je n'ai jamais entendues, sauf dans les guerres. Ça tire vers le palais présidentiel.» Ainsi investi le 15 décembre 2020, pour un troisième mandat de 5 ans, le premier président démocratiquement élu de Guinée ne transmettra pas le pouvoir à un autre chef de l'Etat élu. Alpha Condé, qui est âgé de 83 ans, a été réélu en octobre 2020 pour un troisième mandat de cinq ans à la suite d'une réforme de la Constitution vivement critiquée par l'opposition. Plusieurs dizaines de personnes sont mortes dans des violences liées au scrutin