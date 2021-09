Ile Maurice: Partie de pêche dans l'ouest - Deux hommes portés manquants depuis mardi

Cela fait six jours depuis qu'ils ne donnent pas signe de vie. Francesco François et Sacha Duval, qui ont quitté leur domicile pour aller pêcher, connaissent pourtant bien la mer...

Les familles François et Duval sont dans la tourmente. Francesco François et Sacha Duval ne sont pas rentrés après une sortie en mer. Ils sont partis pour une partie de pêche dans l'ouest de l'île le mardi 31 août et n'ont plus donné signe de vie depuis.

Marie Wendy François a fait une déposition au poste de police de Grand-Gaube le jeudi 2 septembre. Elle a expliqué que son époux, âgé de 45 ans, est pêcheur. Il s'est rendu à La Gaulette depuis mardi en compagnie de ses amis mais n'est toujours pas revenu. Marie Francesca Duval, quant à elle, a fait une déposition au poste de police de Baie-du-Tombeau en indiquant que son époux, un éleveur de 29 ans, a quitté la maison depuis 6 heures du matin, toujours le 31 août, avec son équipement de pêche ainsi que son portable, mais n'est jamais revenu. Il lui a téléphoné à plusieurs reprises mais il n'a pas décroché.

Nous avons joint la sœur de Francesco François au téléphone, Janela François, qui est sans nouvelles de son frère depuis mardi. «Nous n'avons obtenu aucune information du côté de la police ni du côté de la garde-côte. Il était allé à une partie de pêche lundi matin mais il est revenu dans la soirée aux alentours de 20 heures. Le lendemain, il est sorti très tôt sans que son épouse ne s'en aperçoive. Elle s'est réveillée vers 7 h 30, et c'est là qu'elle a constaté que ce dernier était parti.»

Attente interminable

Elle ajoute que l'épouse de son frère n'a pas retrouvé l'équipement de pêche à la maison. «Elle ne s'en est pas souciée car elle savait qu'il allait rentrer dans la soirée. Toutefois, mercredi matin, il n'était toujours pas revenu. Toute la famille a commencé à se faire du souci. Nous savons qu'il a l'habitude d'aller dans l'ouest du pays pour pêcher ou même des fois à Grand-Gaube. Mon frère est un habitué de la mer car cela fait 20 ans qu'il connaît la mer et la pêche.»

Janela François ajoute que son frère et ses amis aiment aller pêcher dans l'ouest de l'île. «Nous sommes dans le flou car il n'a pas pris son portable avec lui et, depuis, nous sommes sans nouvelles. Ma belle-sœur est dans une attente interminable et n'arrive pas à dire la vérité à ses quatre enfants.»

Marie Francesca Duval explique, pour sa part, que son époux est porté manquant depuis le mardi 31 août. «La pêche, c'est son passe-temps. Comme il ne mange que les fruits de mer comme le poisson, il préfère partir entre amis pour une partie de pêche afin qu'il puisse avoir du poisson frais pour nos repas.»

Elle ajoute qu'elle connaît Francesco François comme un ami de son époux mais elle ne le connaît pas personnellement. «Il n'est jamais arrivé qu'il reste en dehors de la maison deux ou trois jours pour une partie de pêche.» Elle poursuit qu'elle a essayé d'appeler ses amis proches mais personne ne sait où il est allé.