Afrique: De l'indécision à Kampala et Cotonou, des buts à Djibouti

Le Mali et la RD Congo ont marqué des points à l'extérieur contre l'Ouganda et le Bénin respectivement tandis que le Niger a remonté le déficit d'un but pour atomiser Djibouti 4-2 ce lundi lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022.

Ouganda 0-0 Mali

À Kampala, le Mali a conservé la première place du groupe E en obtenant un point contre les Cranes de l'Ouganda réduits à dix au St. Mary's Kitende Stadium dans la périphérie de la capitale Kampala.

Le Mali compte désormais quatre points grâce à une victoire 1-0 sur le Rwanda lors de la première journée, tandis que l'Ouganda a disputé un deuxième match consécutif sans marquer après avoir obtenu un résultat similaire contre le Kenya jeudi à Nairobi.

Les Cranes ont dû jouer les 36 dernières minutes avec 10 hommes après l'expulsion du défenseur Murshid Juuko pour un deuxième carton jaune.

Les occasions se font fait rare. La tentative la plus franche est celle du Malien Charles Traoré dont le ballon enveloppé de la gauche à quelques encablures de la mi-temps survole la barre de quelques centimètres.

En seconde période, les Aigles sont plus menaçants sur les coups de pied arrêté, avec notamment l'occasion manquée d'Adama Traoré depuis le bord de la surface.

L'Ouganda doit évoluer en infériorité numérique dès la 64e minute lorsque Juuko est expulsé pour un deuxième carton jaune après un coup de coude à Kiki Kouyate. Le Mali espère profiter de cet avantage, sans succès.

Le seul tir au but ougandais dans le match a lieu à la 77e minute lorsque le remplaçant Mustafa Kiza force le gardien des Aigles à arrêter son coup franc.

Bénin 1-1 RD Congo

A Porto Novo, l'équipe locale du Bénin a égalisé pour faire match nul 1-1 avec la RD Congo.

Dieumerci Mbokani donne l'avantage aux Léopards après une reprise sur un centre de Cédric Bakambu à la 12e minute. L'équipe locale égalise après à la 32e minute par Jordan Adeoti.

Les Béninois ont eu des occasions de prendre l'avantage mais le score en restera là.

Djibouti 2-4 Niger

Le Niger a été mené par Djibouti, mais s'est finalement imposé 4-2 pour obtenir sa première victoire dans la campagne.

Anas Ali avait donné à Djibouti un départ de rêve avec un but à la 32e minute, espérant mieux après leur humiliation 8-0 face à l'Algérie lors de la première journée.

Mais, le Niger s'est battu pour revenir dans le match et a égalisé quatre minutes après la pause grâce à Mohamed Wonkoye.

Victorien Adebayor a ensuite marqué le deuxième but à la 56e minute lorsqu'il a pénétré dans la surface après une autre belle combinaison du Niger. Wonkoye a ensuite complété son doublé et porté le score à 3-1 pour le Bénin sur penalty à la 64e minute avant qu'Amadou Sabo ne porte le score à 4-1 quatre minutes plus tard.

Warsama Hassan a inscrit le deuxième but de Djibouti dans le temps additionnel, mais n'a pas pu empêcher son équipe de s'incliner.