Guinée: Les derniers rebondissements explosifs du putsch qui a déposé du pouvoir le Président Alpha Condé

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, l'assaut déclenché aux environs de 5 heures du matin dimanche par un groupe d'officiers issus des forces spéciales sous la houlette du Colonel Mamadi Doumbya, a bénéficié de la défaillance du dispositif sécuritaire posté à la présidence guineenne. Selon nos informations, les services secrets du palais non loin de la célèbre villa 35 n'ont pas vu venir l'opération du putsch. Elle a été tenue discrète jusqu'au jour de l'assaut dimanche 05 septembre 2021. Confidentiel Afrique a appris aussi, que le général Idi Amine Dada a rallié à la cause des mutins le jour même du coup d'état. Une source de révéler à Confidentiel Afrique, qu'il n'avait pas le choix. " Soit il se plie au groupe ou il disparaissait" nous glisse une haute autorité militaire. Après donc des tirs à l'arme lourde, la garde présidentielle en nombre inférieur, puisqu'en jour de dimanche, l'effectif est réduit. Le fait insolite, est que le Colonel Mamadi Doumbya avait passé des consignes de ne pas violenter le Chef de l'État, mais de le capturer sain et sauf. Le groupe d'officiers et de sous-officiers engagés dans l'opération ont respecté à la lettre les instructions du nouvel homme fort de Conakry.

Alpha Condé capturé en peignoir

Selon des informations exclusives parvenues à Confidentiel Afrique, la bande à Mamadi Doumbia ont trouvé le Chef de l'État dans son peignoir dans ses appartements privés. Le Colonel Mamadi Doumbya après avoir immobilisé sa garde rapprochée et son staff dont son Directeur du protocole qui attendait dans un salon attenant, s'est dirigé chez le Président Alpha Condé pour le capturer. Le groupe lui a demandé poliment de mettre ses habits et de les suivre. " Nous l'avons pas brutalisé, il a pris son temps pour s'habiller et enlever son peignoir.Selon nos sources, lors de son arrestation, il avait dans ses coffres, ce dimanche 30 millions d'euros, une chambre en banque à roulette, le Président Alpha CONDE, a refusé de parler à la junte, malgré leur insistance de lui tirer quelques mots de sa bouche. Après l'avoir acheminé au Camp Makombo, l'ancien Chef de l'Étzt est reclus depuis hier dimanche après midi dans une villa en face d'un palace d'enseigne étrangère.

Alassane OUATTARA et son hélicoptère d'ex-légionnaires de la compagnie de sécurité WAGNER qui a foiré

Au fil de nos investigations, Confidentiel Afrique est tombé sur un gros toutou et pas des moindres.

Selon nos informations, Alassane OUATTARA était sur le point d'affréter un hélicoptère privé à bord duquel devaient se trouver une trentaine d'ex-légionnaires qui opèrent actuellement dans une agence de sécurité et d'exfiltration de Wagner L'opération devait consister à exfiltrer le président Alpha CONDÉ du palais de Conakry. Il a dû surseoir à cette opération après concertation avec son état major. Malgré son état de santé fragile et son confinement à la résidence Riviera- Golf, Alassane OUATTARA a abattu ses derniers cartes pour sortir du pétrin son ami Alpha Condé, deux hommes qui ont la particularité de forcer un troisième mandat en tirant à bout portant sur des jeunes adolescents.

Tibou Kamara, le nègre d'Alpha Condé arrêté à la frontière guinéo-sierraléonaise avec une mallette de 600 mille euros

Ministre du régime déchu d'Alpha Condé et nègre du palais dans l'élaboration des speechs du Président, Tibou Kamara, ex-proche collaborateur de l'ancien Président Sekouba Konate et du chef de file de l'opposition guinéenne Cellou Dalein Diallo, a été mis aux arrêts aux environs de la frontière guinéo-sierraleonaise. Alors qu'il était en fuite en compagnie de quelques uns de ses collaborateurs. Pendant son arrestation, il détenait par dévers lui 600 mille euros. Les agents de sécurité l'ont ramené sur Conakry. Son dossier devra être l'un des tout premiers à être examiné par les nouvelles autorités militaires guinéennes, souffle un officiel à Confidentiel Afrique. Confidentiel Afrique a appris aussi que Komelan, le neveu du Président Alpha Condé et l'ancien conseiller en communication à la presidence Ndiaye Rachid avaient déjà quitté la capitale guinéenne la veille seulement du coup d'état.

La piste du milliardaire israélien Benny Steinmetz exproprié par Alpha Condé de ses blocs miniers

Le magnat israélien Benny avait juré avoir la tête du Président Condé. depuis son expropriation de ses deux concessions minières du fer Simandou, en septembre 2011. L'ancien Chef de l'Etat avait octroyé ces deux concessions à son ami, l'homme d'affaires libanais Fadil Wazni qui a fait fortune sous le magistère d'Alpha Condé. Fadil Wazni était en connexion avec le fils du Président, Mohamed Condé et l'avait mis dans ce coup pour légitimer leur forfaiture industrielle sur la tête du milliardaire israélien Benny Steinmetz, PDG de BSGR. En contentieux judiciaire depuis 2013 devant les juridictions internationales, Benny était bien introduit dans le haut etablishment de l'armée guinéenne. À plusieurs reprises, les services secrets guinéens mettront sur table d'écoute les proches affidés du milliardaire israélien restés en terre guinéenne. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, des opérations de déstabilisations depuis Tel-Aviv du régime d'Alpha Conde avaient été soufflées, mais sans aucune preuve avérée. Coïncidence troublante, le séjour de l'ancien Chef de l'État français Nicolas SARKOZY a Conakry il y'a un mois. En mission commando, il était venu parler à son ami Alpha Conde de trouver un accord à l'amiable avec le milliardaire israélien, Benny, très remonté contre le palais de Conakry. Une source sécuritaire très au parfum de l'audience, nous a soufflé, que l'avocat d'affaires SARKOZY Nicolas était trop gêné de ne pas avoir des assurances de la part de l'ancien Président Condé.

Felix Tshisekedi de la RDC prêt à accueillir Alpha Condé à Kinshasa

Les tractations ont été longues et laborieuses hier dimanche dans l'antre dê la villa où se trouve l'ancien Président guinéen. Selon des câbles diplomatiques, parvenus à Confidentiel Afrique, le Chef de l'État de la RDC, Félix Tshisekedi a approché la junte militaire guinéenne pour une requête éventuelle d'asile politique dans son pays de l'ex-locataire du palais Sékoutouréya. Beaucoup de manœuvres sont activées du côté de Kinshasa depuis la chute d'Alpha Condé ce dimanche. Le Colonel Mamadi Doumbya est resté stoïque sur sa position de garder encore le Président Alpha Condé pour solder les comptes. Sûrement. "Les dégâts collatéraux sont gigantesques, nous voulons voir clair" glisse une source.