Congo-Kinshasa: Coupe du monde 2022 - Pas de vainqueur entre Écureuils et Léopards à Cotonou

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) n'ont pas réussi à s'imposer, le 6 septembre, au stade de l'Amitié général Mathieu-Kerekou de Cotonou, face aux Ecureuils du Bénin, en deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde (CDM) Qatar 2022.

Après le nul décevant d'un but partout en première journée face aux Taifa Stars de la Tanzanie, les fauves congolais se sont contentés d'un autre résultat d'égalité d'un but partout, frôlant même une défaite en terre béninoise. Face aux Ecureuils, le sélectionneur argentin des Congolais a reconduit le onze de départ du 2 septembre dernier à Lubumbashi contre les Taifa Stars de la Tanzanie.

Joël Kiassumbua a donc naturellement gardé les perches congolaises, avec devant lui une défense à quatre avec Mukoko Amale à droite, Glody Ngonda Muzinga à gauche, et la paire Marcel Tisserand ainsi que Christian Luyindama dans l'axe. Samuel Moutoussamy et Chancel Mbemba ont fait la sentinelle au milieu de terrain, aidés par Chadrac Akolo pour réguler le jeu des Léopards. En attaque, on a fait confiance à Yannick Bolasie, Cédric Bakambu et Dieumerci Mbokani. L'on a noté la présence de Neeskens Kebano sur le banc des remplaçants. Absent à Lubumbashi contre la Tanzanie, il est parti directement d'Angleterre pour Cotonou, à cause des restrictions dues à la covid-19.

Du côté béninois, le sélectionneur français Michel Dussuyer a titularisé le gardien de buts Allagbé, et dans le champ, Adenon, Fiogbé, Adéoti, Assogba, Ahlinvi, Segbé, Doremus, Hountondji, Soukou et Steve Mounié.

Les Léopards ont paru incisifs aux premières minutes du jeu. A la 12e, Chadrac Akolo a réussi à décaler Cédric Bakambu sur le côté droit de la défense des Ecureuils. Le joueur de Beijing Gouan s'est extirpé du marquage d'Adenon pour adresser un centre millimétré, repris de plein fouet de la tête par Mbokani Bezua pour l'ouverture du score. C'est le deuxième but de l'expérimenté attaquant de Koweit FC, transfuge d'Antwerp en Belgique.

Après ce but, les Léopards ont tempéré leurs ardeurs, laissant venir les Ecureuils dans leur camp. A la 30e mn, l'arbitre burkinabé de la partie, Jean Ouattara, a envoyé les vingt-deux acteurs en pause fraîcheur. A la 33e, sur une sortie hasardeuse du gardien de buts Joël Kiassumbua lors d'un centre dans sa surface de réparation, Jordan Adéoti a catapulté le cuir dans les buts pour l'égalisation, concrétisant une légère domination des Béninois dans l'entrejeu. Un but partout a été le score à la fin de la première période.

Au retour des vestiaires, Ernest Luzolo Sita a pris la place de Glody Ngonda Muzinga sur le flanc gauche de la défense. Les Ecureuils ont été plus entreprenants à la reprise, alors que les Léopards ont eu du mal à poser la balle à terre, évoluant sans meneur de jeu type et procédant par un jeu direct. A la 58e mn, Neeskens Kebano et Britt Assombalonga ont pris les places de Bolasie et Mbokani. Et à la 78e, Cédric Bakambu, visiblement touché, a demandé son changement. Bolingi a pris sa place, alors qu'Edo Kayembe d'Eupen en Belgique a remplacé Chadrac Akolo après une belle ébauche d'énergie. Il n'y a pas eu de but jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre Jean Ouattara

Le Bénin reste donc en tête du classement du groupe avec quatre points. La RDC, pour sa part, compte deux points. Le prochain match sera le 5 octobre à domicile contre les Baréa de Madagascar qui jouent à Dar Es Salam, ce 7 septembre, contre la Tanzanie.