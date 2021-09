Congo-Kinshasa: FC Renaissance du Congo - Otis Ngoma pressenti entraîneur principal

L'ancien entraîneur du DCMP arrive à Kinshasa, ce mardi, en provenance de France pour des négociations officielles avec la nouvelle direction du FC Renaissance du Congo, dans l'optique d'une signature de contrat.

Le technicien congolais Otis Ngoma Kondi pourrait rebondir au FC Renaissance du Congo, deux ans après avoir quitté la barque des Immaculés. L'on apprend qu'il est sollicité pour prendre la direction du staff technique du club orange de la capitale RD-congolaise. Actuellement en Europe, il a été invité par le nouveau président du FC Renaissance du Congo, Willy Mandala, pour des négociations. Otis Ngoma a aussi réagi à des rumeurs qui circulent à ce sujet. « Il est vrai que je m'entretiens depuis un certain temps avec le président Willy Mandala. Il m'a invité à Kinshasa pour entamer une discussion sur l'avenir et les projets du club pour lequel il vient d'être élu. C'est un honneur pour moi en tant que technicien du Football d'être sollicité par un grand club en RDC », a-t-il confié.

Et de souligner : « FC Renaissance est un grand club qui mérite d'être développé et de voir les choses en grand. Si nous sommes en accord, je serai ravi d'être aux côtés du président pour l'accompagner à relever le challenge. Je n'ai pas pour habitude de mettre la charrue avant les bœufs. J'ai aussi beaucoup de respect pour mes collègues et leur travail. J'ai d'ailleurs appelé Papy Kimoto pour m'entretenir avec lui. En temps voulu, la cellule communication du club sera la mieux placée pour informer l'opinion sur le rôle que je pourrai jouer au sein du club tricolore de la capitale ».

L'on se rend compte que les discussions vont bon train et pourraient déboucher sur du concret entre Otis Ngoma et le FC Renaissance du Congo. Il a été entraîneur du DCMP de 2016 à 2018 lorsque la nouvelle administration du club vert et blanc a engagé le technicien italien Andrea Agostinelli. Lorsque ce dernier a démissionné en 2019, Otis Ngoma, alors directeur technique, a repris le banc pour terminer la saison et surtout qualifier le DCMP en Coupe de la Confédération, après les avoir déjà qualifiés à deux reprises à cette compétition africaine interclubs. Ensuite, le club a engagé le technicien franco-brazzavillois Isaac Ngata. Otis Ngoma est donc parti, non sans réclamer ses arriérés de salaire, l'affaire a été portée à la Fifa où il a obtenu gain de cause.

Il va donc débuter un nouveau bail avec Renaissance du Congo, où il va apporter à nouveau son expertise et expérience, lui qui a été ancien sélectionneur intérimaire et aussi sélectionneur adjoint de Robert Nouzaret à la tête des Léopards. S'il signe, le grand défit sera certainement d'amener Renaissance en compétition africaine. Wait and see.