Algérie: Chômage - La politique d'emploi sera basée sur une approche économique

Alger — Le Gouvernement s'engage, à travers son Plan d'action pour la mise en œuvre du programme du président de la République, qui sera soumis dimanche au Parlement pour débat, à promouvoir l'emploi et lutter contre le chômage à travers une approche économique.

"La croissance économique inclusive est le levier à privilégier dans la stratégie de promotion et de pérennisation de l'emploi dans un environnement économique instable et sujet à des récessions cycliques récurrentes avec une intensité plus marquée sur la viabilité du tissu économique et industriel", explique le Gouvernement dans son plan d'action.

A cet effet, il s'engage à consolider et à mettre en œuvre les programmes de soutien et de développement du capital humain.

Il prévoit aussi la relance des processus de mise à niveau des entreprises en conditionnant l'accès au dispositif selon les objectifs stratégiques du secteur (filières à promouvoir), l'examen, avec les institutions concernées des modalités d'accès au financement bancaire, ainsi que la facilitation de l'accès des PME au financement et le renforcement des actions de garantie des crédits par la diversification des produits notamment du Fonds de Garantie des Crédits aux PME (FGAR) et de la Caisse de Garantie des Crédits d'Investissement PME (CGCI-PME).

Il compte aussi encourager la sous-traitance au profit des micro-entreprises en impliquant les grands groupes industriels publics, allouer des espaces aménagés au niveau des zones industrielles et des zones d'activité pour attirer les micros et petites entreprises et pour garantir leur croissance et leur pérennité et même créer des cabinets de conseil et d'accompagnement de micro-entreprises.

En matière de développement des compétences et de l'adéquation formation-emploi, le gouvernement œuvrera à améliorer les performances qualitatives du système éducatif national, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de manière à les adapter à l'environnement économique du pays et de mettre en adéquation le capital humain avec les besoins du marché du travail.

S'agissant de la création des activités, le Gouvernement s'engage à simplifier les procédures de création d'entreprises en réduisant le nombre d'intervenants administratifs et les coûts, ainsi qu'à "dé-bureaucratiser" les autres procédures de création d'activités (carte d'artisan, professions libérales, statut d'auto-entrepreneur), et à augmenter le nombre d'entreprises créées pour 1.000 habitants.

Il table enfin sur la digitalisation des procédures de création d'entreprises.