Algérie: Huawei Télécommunications Algérie assure une formation à 21 étudiants

Alger — L'entreprise chinoise Huawei Télécommunications Algérie a organisé lundi, à Alger, une cérémonie de clôture de la 7e édition du programme de développement des jeunes talents intitulé "Seeds for the Future 2021", en présence de membres du gouvernement.

Au total, 21 étudiants issus d'instituts de télécommunications et d'universités d'Alger, Oran, Saida, Bejaia, M'Sila, Batna et de l'Ecole nationale supérieure de l'informatique, ont bénéficié d'une formation Oran et à Alger du 29 août au 6 septembre 2021 auprès d'experts chinois et formateurs algériens.

En Algérie, le programme a été lancé en 2014 suite à la signature d'une convention avec les Instituts de Télécommunications d'Eucalyptus (Alger) et d'Oran sous la tutelle du ministère de la Poste et des technologies de l'information et de la communication. Ainsi, plus de 90 étudiants brillants ont bénéficié de ce programme de formation en Chine et en Algérie.

A cette occasion, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, a salué l'initiative de Huawei d'organiser ce genre de programmes encourageant en direction des étudiants des différents instituts et établissement universitaires.

Il a indiqué que la dynamique pour bâtir une société d'information et de transformation numérique, à laquelle s'est inscrit notre pays, nécessite en plus des infrastructures de base, un capital humain à travers une formation de haut niveau, ce qui constitue, a-t-il fait valoir, un axe stratégique dans le plan du Gouvernement.

De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a rappelé l'accord de partenariat entre son département ministériel et l'entreprise Huawei Algérie en 2018, renouvelé en 2021.

Pour sa part, le ministre de la Numérisation et des statistiques, Houcine Cherhabil a salué "les efforts consentis par Huawei dans le développement du secteur des TIC en Algérie à travers l'organisation de ce genre d'initiatives".

Le ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de l'économie de la connaissance et des Startups, Yacine Mahdi Oualid a affiché, quant à lui, sa satisfaction quant à l'organisation de cette 7e édition du Seeds for the future.

S'exprimant lors de cette cérémonie, le directeur général de Huawei Algérie, Eason YI a rappelé que "2021 est la deuxième année où les graines de l'avenir suivent leur formation en ligne en raison de la restriction des voyages internationaux".

Il a souligné que Huawei est "toujours présente pour soutenir les ministères dans leur plans et stratégies de numérisation, en fournisant des solutions de TIC & transformation numérique".

Sur un autre volet, le DG de Huawei Algérie a annoncé le lancement d'un Fonds d'encouragement de la Huawei ICT académie lors du prochain séminaire de "Huawei ICT Académie" qui se tiendra au début du mois d'octobre à Alger.