Afrique: Coupe du Monde 2022 / Zone Afrique - Duel au sommet entre l'Afrique du Sud et le Ghana

Sous le coup de 16 H GMT ce lundi 6 septembre 2021, l'Afrique du Sud va affronter le Ghana à Johannesburg pour le compte de la 2 ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 dans le groupe G. Ce duel s'annonce haletant et palpitant au vue de l'historiographie et de la stature des deux sélections.

Deux victoires pour l'Afrique du Sud, autant pour le Ghana et 3 matchs nuls, voilà le bilan des rencontres entre ses deux sélections nationales. La rencontre de ce lundi 6 septembre 2021 sera donc la 8 ème confrontation entre ces deux nations anglophones qui ont déjà participé à 3 fois chacune à une phase finale de Coupe du Monde de football. Après leur match nul du vendredi dernier face au Zimbabwe lors de la première journée de ces éliminatoires, les Bafana Bafana qui restent sur une série de 3 victoires, 1 nul et une défaite, sur leur 5 dernières sorties, voudront bien s'offrir leur première victoire dans cette campagne. Le sélectionneur sud africain, Hugho Broos va sans doute aligner une formation offensive face aux Black Stars. Il pourra bien évidemment compter sur son tandem de feu composé de Percy Tau et de Luther Singh, le buteur du FC Copenhague.

De son côté, la sélection ghanéenne aura à cœur de poursuivre sur sa bonne dynamique après sa victoire du premier match des éliminatoires face à l'Ethiopie (1-0). Même dépourvu de plusieurs de ses joueurs, notamment Jordan Ayew, Jeffrey Schlupp et de Daniel Amartey, Charles Akonnor espère l'emporter contre les Bafana Bafana. Féru d'un football léché et tourné vers l'avant, le sélectionneur ghanéen pourra compter sur le sens de placement de Alexander Djiku sur le plan défensif et sur la créativité du capitaine André Ayew sur le plan offensif. Pour rappel, les Black Stars du Ghana restent sur une série de 2 victoires, 3 nuls et une défaite sur les 5 dernières rencontres.