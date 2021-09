Cote d'Ivoire: Journée nationale de la solidarité - Les populations invitées à la culture de la solidarité et de la cohésion sociale

Le ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté a sensibilisé les populations à l'intérêt de la solidarité et du vivre ensemble, le 4 septembre 2021, à San Pedro. C'était à l'occasion du lancement officiel des festivités de la Journée nationale de la solidarité (Jns).

A cet effet, une conférence inaugurale et un panel autour de la thématique : « La solidarité, valeur nationale pour une Côte d'Ivoire unie » ont été prononcés.

Le conférencier, Roch Yao Gnabeli, par ailleurs conseiller technique de la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, a instruit l'assistance sur les enjeux de la solidarité au plan social, politique, économique et communautaire.

Selon lui, les institutions sociales, politiques et économiques doivent éduquer et informer les communautés sur les valeurs de solidarité que sont le vivre-ensemble entre autochtones et allogènes dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire.

A l'en croire, cela pourrait éviter d'éventuelles tensions entre les populations. « La Côte d'Ivoire n'est plus à l'ère de l'autochtonie, le brassage entre les différents groupes ethniques et d'origines étrangères dans les régions a favorisé davantage la culture de la solidarité. Pour promouvoir les valeurs de la solidarité, ce serait important de mener des campagnes de sensibilisation à l'endroit des communautés pour qu'elles comprennent mieux ses bienfaits. Ce qui permettra de renforcer la cohésion sociale », a-t-il suggéré.

Toujours sur le même thème, un panel a eu lieu afin d'instruire l'auditoire sur la solidarité. Pour Djénéba Konaté, présidente de la Commission régionale des droits de l'homme de San Pedro, la solidarité est un concept humanitaire et un lien qui poussent les personnes à partager. Aussi a-t-elle souligné que la solidarité doit être inculquée comme valeur dès le bas âge.

Aux parents, guides religieux et autorités, elle a indiqué que « la solidarité doit nous amener à accomplir un sursaut et opérer un changement profond en nous même. En tant que citoyen, nous devons faire un retour vers la solidarité et former de façon permanente nos enfants et les encourager dans ce sens », a déclaré Djénéba Konaté.

La présidente de la Commission régionale des droits de l'homme de San Pedro a également affiché sa détermination à mener des campagnes de sensibilisation au profit des populations sur toute l'étendue du territoire national afin que la Côte d'Ivoire soit un exemple de solidarité.

Procédant à l'ouverture des festivités officielles de cette journée au nom de la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, Koffi Yao Kan Claude, le représentant du Préfet de la région de San Pedro, a salué les efforts consentis par l'Etat de Côte d'Ivoire en matière de solidarité au profit des couches les plus vulnérables.

« Face à la pandémie du Covid-19 et les inondations dues aux pluies diluviennes, des accidents de la circulation, et des attaques terroristes, le gouvernement ivoirien a mis sur pied un programme pour amoindrir la vulnérabilité de nos populations. Ceci a permis de témoigner de la solidarité communautaire autour de ces victimes », a-t-il déclaré.