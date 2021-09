Afrique: Journées nationales des chefs d'entreprise - Le Sud-Comoé accueille la 4e édition du 23 au 25 septembre

Cette année, c'est la région du Sud-Comoé qui abrite les Journées nationales des chefs d'entreprise (Jnce 2021) qui se tiennent les 23, 24 et 25 septembre à Aboisso et Grand-Bassam. L'édition est placée sous le haut patronage du Premier ministre Patrick Achi et le parrainage du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), Dr Aka Aouélé. Elle a été officiellement lancée, le 3 septembre, à Aboisso, en présence des autorités administratives, politiques et coutumières de la région.

A cette occasion, la commissaire générale des Jnce, Nadine Bla, a rappelé l'objectif de ce forum économique qui est, d'une part, d'attirer les investisseurs nationaux et internationaux dans la région qui l'abrite, en l'occurrence, le Sud-Comoé et, d'autre part, de promouvoir l'entrepreneuriat dans la région. Elle a appelé à une forte mobilisation du secteur privé national et international, en particulier le secteur privé local à qui bénéficieront, en premier, ces journées. Les Jnce 2021 entendent donc susciter l'intérêt des chefs d'entreprise pour les opportunités d'investissements qu'offre le Sud-Comoé et trouver une solution à la problématique du développement régional inclusif. La région regorge, en effet, de potentialités, surtout dans les domaines agricole, minier, etc., comme l'a souligné le directeur scientifique des Jnce 2021, le Dr Samuel Mathey. Cette édition des Jnce entend soutenir une bonne relance économique post-Covid. D'où le thème : « Secteur privé en région : de la résilience à la croissance globale ».

Un thème qui rappelle les difficultés que le secteur privé a traversées l'an dernier, au plus fort de la crise sanitaire de la Covid-19 et le besoin de construire une résilience plus grande afin de relancer plus sereinement la croissance économique. L'axe principal de ces journées est constitué de panels. Ceux-ci seront animés par plusieurs intervenants incluant des membres du gouvernement, des chefs d'entreprise, des universitaires et des acteurs du secteur bancaire. Quatre panels thématiques sont au menu : un panel de haut niveau, un autre dédié à l'agriculture et à la transformation industrielle, un panel thématique sur la chaîne de valeur minière et, enfin, un panel sur le tourisme et la culture. Ils auront pour objectif de mettre en exergue les potentialités agricoles, halieutiques, industrielles, minières et touristiques du Sud-Comoé. Un autre temps fort, dénommé la Bourse des projets de la région, sera dédié à la présentation des projets de développement portés par les communes et présentés par les différents maires de la région. Sont également prévus, les Awards aux chefs d'entreprise établis dans le Sud-Comoé, qui récompenseront les entreprises de grande, moyenne et petite taille, les femmes entrepreneurs et les startup. Les trois précédentes éditions des Jnce se sont déroulées respectivement dans les régions du Poro, de San Pedro et du Tonpki .