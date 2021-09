Cote d'Ivoire: Construction et équipement du Chu d'Abobo - La Badea et la Côte d'Ivoire signent un accord de prêt de 25 milliards de Fcfa

L'accord de prêt a été signé le 30 août, au siège de l'institution financière à Khartoum au Soudan.

Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement et Dr Sidi Ould Tah, directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea), ont procédé le 30 août, au siège de l'institution financière à Khartoum au Soudan, à la signature d'un accord de prêt d'un montant d'environ 25 milliards de FCfa pour le financement du Projet de construction et d'équipement du Centre hospitalier universitaire (Chu) d'Abobo.

Ces ressources représentent une partie des 55,764 milliards de FCfa que coûtera le projet de construction du Chu d'Abobo, dont le financement est réparti entre la Badea environ 25 milliards de FCfa, le Fonds saoudien pour le développement à hauteur d'environ 12,5 milliards de FCfa et l'État de Côte d'Ivoire pour environ 12 milliards de FCfa.

Le projet vise à contribuer à l'amélioration des conditions de prise en charge sanitaire. Mais également à combler le déficit des infrastructures de santé et à accroître l'efficacité des ressources humaines du secteur à travers la construction et l'équipement d'un hôpital intégré doté de toutes les spécialités médicales.

Cet établissement sanitaire qui sera construit sur une superficie de 5ha pour une disponibilité foncière de 18ha sera doté de 600 lits et disposera d'une unité moderne de prise en charge des prématurés.

Au cours de son séjour à Khartoum, la ministre du Plan et du Développement et le Directeur général de la Badea ont aussi passé en revue la coopération et ses perspectives, au nombre desquelles on peut citer la mise en œuvre du Plan national de développement 2021-2025 où la Badea pourrait être un canal de facilitation pour la mobilisation des ressources auprès des bailleurs de fonds arabes.

Surtout que 12 projets et assistances techniques sont déjà inscrits au portefeuille actif de la banque en Côte d'Ivoire, évalué à 60,5 milliards de FCfa, dans les secteurs de l'éducation, de l'eau et de l'assainissement, de la santé, de l'agriculture et du développement rural, et de la gouvernance.