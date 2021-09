Afrique de l'Ouest: L'incertitude en Guinée voisine est inquiétante

Les nouvelles d'un coup d'État militaire en Guinée voisine sont très inquiétantes d'autant plus que ce pays voisin est très proche du Libéria et les deux pays partagent des liens culturels, ethniques et économiques.

Toute perturbation dans ce pays a toujours eu de graves répercussions négatives sur le Libéria, qu'il s'agisse d'Ebola, de la politique ou des affaires. Les deux pays sont tellement imbriqués que ce qui affecte l'un a un impact sur l'autre.

Par conséquent, avec les informations provenant de Guinée selon lesquelles des soldats armés ont placé le président élu en état d'arrestation, ordonné aux habitants de rester à l'intérieur et fermé toutes les frontières, il y a lieu de s'inquiéter.

Le ministère guinéen de la défense avait dit avoir dissipé la nouvelle du coup d'État, affirmant que la garde présidentielle avait réprimé la révolte et qu'il contrôlait la situation.

Mais un groupe de soldats sous la bannière du Comité national de rassemblement et du développement (NCRD) aurait affirmé avoir évincé le président Alpha Condé en raison de la corruption généralisée, de la mauvaise gestion et de la pauvreté. Il a également annoncé la suspension de la constitution.

Si le soi-disant coup d'État en Guinée réussissait, le Libéria pourrait se sentir brûlé de plusieurs manières : Premièrement, les deux pays sont membres de l'Union du fleuve Mano et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Au Libéria, nous dépendons du pays voisin pour les produits de base tels que le poivre, les oignons, les vêtements et les ustensiles, entre autres. En outre, le port de Conakry sert de conduit majeur pour la plupart des voitures d'occasion entrant au Libéria en raison des tarifs élevés au port franc de Monrovia.

Ensuite, il y a la question des mariages mixtes et des relations tribales. Il y a des Malinkés aussi bien en Guinée qu'au Libéria, de même, des membres de la tribu Mano, Gio, Kpelle sont des deux côtés.

Plus tôt cette année, le gouvernement de la Guinée et le gouvernement du Libéria ont signé une importante concession qui permettrait aux minerais guinéens d'être transportés à travers le Libéria pour être expédiés à l'étranger. L'investissement coûtera des millions de dollars et profitera aux peuples des deux pays.

En outre, les troupes guinéennes se sont battues et sont mortes au Libéria pour rétablir la paix dont jouissent les Libériens aujourd'hui, nous ne pouvons donc pas rester assis et regarder ce pays dégénérer en flammes.

Nous appelons à une intervention rapide pour ramener le calme dans le pays voisin, car cela est important pour la sécurité régionale, la paix et la coopération économique. La Guinée est un partenaire clé de l'Union du fleuve Mano et de la CEDEAO.