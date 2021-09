Cote d'Ivoire: Amélioration du cadre de vie à Abobo - Les populations invitées à libérer la voie express et les ronds-points

Une rencontre a eu lieu, le lundi 6 septembre 2021, à la salle des mariages de la mairie en présence des membres du conseil municipal.

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, par ailleurs, maire de la commune d'Abobo, a invité les commerçants, les artisans et les transporteurs à libérer la voie express Abobo-Adjamé, les ronds-points et les alentours de la mairie, afin que les travaux d'embellissement et de l'échangeur se poursuivent.

C'était au cours d'une rencontre d'échange et d'information, le lundi 6 septembre, à la mairie de ladite commune. Mais ceux-ci ne sont pas laissés pour compte car plusieurs sites de recasement provisoire ont été identifiés pour eux.

Cette décision, selon Kandia Camara, vise à poursuivre les actions d'assainissement et de développement entamées par son prédécesseur, l'ancien maire Hamed Bakayoko. « Le changement de visage de la commune d'Abobo est une initiative du Président de la République, Alassane Ouattara, qui a mis en place un plan d'urgence de 175 milliards de FCfa pour la seule commune d'Abobo », a déclaré Kandia Kamissoko Camara.

Pour elle, le développement de sa commune est l'affaire de tous. « Nous avons besoin de vous pour accomplir la volonté du Chef de l'Etat. C'est-à-dire faire d'Abobo une commune unie, prospère, développée, une commune où il fait bon vivre », a-t-elle exhorté.

C'est pourquoi le maire a invité les commerçants, les artisans et les transporteurs à libérer les trottoirs et à rejoindre les sites de recasement retenus à cet effet. « Quel que soit l'endroit où vous vous trouverez, les clients iront vers vous », a-t-elle conseillé, exhortant les bouviers à libérer également le site de Coco service qui abritera le Chu et un lycée d'excellence.

Le maire a, en outre, annoncé la construction d'un nouveau marché moderne à Abobo. Celui-ci, dit-elle, sera construit sur une superficie de près de 5 hectares avec 1,2 hectare pour une plateforme de chargement et de déchargement des marchandises et comprendra 4500 places. Dans ce marché, il y aura un commissariat et une caserne des sapeurs-pompiers. Ce marché, selon le ministre d'Etat, sera le plus grand de la Côte d'Ivoire.

Les responsables des commerçants, des transporteurs et des artisans ont tous pris l'engagement d'accompagner le conseil municipal à réussir sa mission de développement de la commune.

Pour mener à bien les travaux, un comité sera mis en place où chaque corporation sera représentée et celui-ci sera présidé par le directeur de cabinet du maire de la commune.