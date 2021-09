Madagascar: Un rappel à l'ordre urgent et nécessaire

La fin de l'état d'urgence sanitaire est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Les autorités ont décidé de ne pas le reconduire car les chiffres des bilans officiels publiés par le CCO semblent rassurants.

La baisse des contaminations et l'absence de décès dû à la Covid-19 donnent l'impression que la Grande île est hors de danger, pourtant le variant Delta est peut-être là même si la situation sanitaire paraît maîtrisée. C'est maintenant qu'il faut rester sur ses gardes et continuer à respecter le port du masque et la distanciation sociale.

La campagne de vaccination est bien engagée et de nombreux Malgaches se pressent dans les centres installés ici et là. Les citoyens qui se sentent responsables savent cependant que la situation sanitaire est fragile et que la protection apportée par les vaccins ne dispense pas d'une certaine prudence. Ils suivent les recommandations des autorités médicales et continuent de porter le masque et respecter les gestes barrières. Mais beaucoup d'autres personnes se sentent libérées et veulent croire que la vie a repris normalement.

Les rassemblements de plus de 400 individus sont maintenant monnaie courante et ils se font sans aucun respect de la distanciation sociale. L'annonce faite lors du dernier Conseil des ministres concernant la fin de l'état d'urgence sanitaire est pour certains le signe d'un retour à la vie normale. Il y avait pourtant de nombreuses recommandations de prudence et la demande du respect des règles sanitaires. Il est urgent de rappeler à l'ordre toute la population, du moins la frange en train de se relâcher. Une campagne de communication doit impérativement se renforcer pour signaler que le variant Delta est dangereux et qu'il peut se répandre très vite. L'alerte doit être lancée pour éviter que l'on voit une nouvelle vague surgir.