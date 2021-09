Madagascar: Parlement - Le président Herimanana Razafimahefa à Vienne

Une délégation conduite par le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa est actuellement à Vienne, en Autriche, en vue d'assister à la cinquième conférence mondiale des présidents de Parlement.

En marge de ce grand événement, le président de cette institution accompagné par la président de l'Assemblée nationale, Christine Razanamahasoa, ont rencontré hier le président élu de la 76e Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, SEM Abdulla Shahid. Deux problèmes majeurs touchant le monde entier, et particulièrement Madagascar, ont été soulevés à cette occasion. Il s'agit notamment du changement climatique et ses effets dévastateurs sur l'environnement, l'économie et la situation sociale de la population, d'une part ; et la prolifération des actes terroristes dans le monde, la violence et les coups d'Etat qui affectent en particulier l'Afrique et d'autres régions du monde, de l'autre.

Renforcer la coopération. Le président de la Chambre haute, Herimanana Razafimahefa a ainsi sollicité le président de l'Assemblée Générale des Nations Unies, à condamner ces coups d'Etat répétitifs tout en soulevant le cas de la tentative d'assassinat perpétré à l'encontre du président de la République de Madagascar et certains hauts dirigeants du pays. Par ailleurs, les deux Chefs d'Institution parlementaire ont exprimé leur satisfaction quant à l'étroite collaboration entre Madagascar et le Système des Nations Unies ainsi que la volonté entre les deux parties de renforcer davantage cette coopération.

La présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamahasoa, a évoqué entre autres, l'engagement de la Première dame de Madagascar, Mialy Rajoelina, dans la lutte contre la violence basée sur le genre en tant que Championne de l'UNFPA. Pour sa part, le président élu de l'Assemblée générale des Nations Unies a exprimé son soutien indéfectible au président de la République de Madagascar, Andry Nirina Rajoelina, par rapport à la tentative d'assassinat dont il a été la cible au mois de juillet dernier. Il a mis en exergue ses priorités durant son mandat, sous le thème de l'Espoir après la pandémie qui a touché le monde, parmi lesquelles les plus importantes selon lui, concernent Madagascar. On peut citer, entre autres, le changement climatique, le développement durable et les droits de l'Homme. Par ailleurs, le président Abdulla Shahid soutient les efforts de la Grande Île, pour combattre la famine et l'insécurité alimentaire dans le Sud du pays.