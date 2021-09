Madagascar: Certificat de vaccination - Les QR Codes malgaches non reconnus ailleurs

Pour les pays européens, le pass sanitaire est obligatoire depuis le 21 juillet dernier dans les lieux de loisirs et de culture pouvant rassembler plus de cinquante personnes.

Douche froide. Ce fut le cas pour les Malgaches qui ont effectué un déplacement en Europe lorsqu'ils ont présenté et ont voulu faire scanner leur certificat de vaccination muni d'un QR Code. Le document qui devait régulariser et attester leur situation vaccinale n'était pas valide et ne pouvait fournir aucune information. Une situation qui était plus qu'embarrassante pour les concernés. « Après avoir eu ma dose de Johnson & Johnson, j'ai reçu un e-mail où était joint mon certificat de vaccination avec un QR Code. Une fois en France, j'ai présenté le document à l'entrée d'un restaurant pour qu'un agent de sécurité stationné devant les lieux le scanne.

Rien n'est sorti », note une source concordante. Cette source de rajouter « On nous a ensuite donné l'instruction de nous faire vacciner dans les 72 heures afin d'avoir des certificats de vaccination valides sous peine de restriction de déplacement ». La situation serait d'autant plus difficile à gérer pour les Malgaches concernés étant donné que les tests ne sont pas gratuits. « Le test PCR coûte 50 euros tandis que le test antigénique est à 25 euros. Le coût n'aurait pas vraiment été un problème si nous n'avions pas déjà effectué le test et obtenu un certificat de vaccination », déplore notre source.

Malgache. Il conviendrait de noter que le gouvernement délivre un certificat de vaccination numérique doté d'un QR Code à toutes les personnes ayant reçu leur dose de vaccins anti Covid-19. Il s'agit d'un document officiel envoyé par email à toutes les personnes concernées, comme l'a fait savoir un responsable auprès du ministère de la Santé publique : « Chaque personne reçoit un mail où est joint un certificat de vaccination avec un QR Code. Pour ceux qui ont choisi le vaccin Johnson & Johnson, le mail est directement envoyé une fois l'administration de la dose faite. Pour ceux qui ont choisi le Covishield / Astrazeneca, la réception du mail se fait après l'administration de la deuxième dose ». Samson Randrianasinera de l'Unité de gouvernance digitale, rattachée à la présidence de la République, chargée de concevoir les QR codes des certificats de vaccination, le confirme. « La mise en place du QR Code est une initiative de l'État malgache », explique t-il.

Confusion. Interrogé sur la situation des Malgaches en Europe, Samson Randrianasinera de répondre « Il y a eu une énorme confusion entre le pass sanitaire tel qu'il est défini et exigé en Europe et le certificat de vaccination avec le QR Code qui est un document national ». Avant de rajouter que « le QR Code de nos certificats de vaccination est valide partout. Mais il conviendrait de noter que ce dernier ne constitue pas un pass sanitaire. Pour avoir ce pass sanitaire, il faut effectuer une demande auprès du ministère des Affaires étrangères en Europe. Le certificat de vaccination constitue d'ailleurs l'un des facteurs permettant d'obtenir un pass sanitaire provisoire».

Le responsable auprès du ministère de la Santé publique, quant à lui, interpelle sur les efforts déjà menés par l'État malgache dans la conception de ce document. « Nous avons vacciné nos voyageurs, nous avons élaboré notre QR Code national qui constitue un certificat national de vaccination et qui détient des informations comme le type de vaccin, le numéro du lot, le centre de vaccination ou encore les informations personnelles de la personne vaccinée. Nous avons également rempli les exigences de l'Union Européenne ». Cette histoire rappelle l'épisode du refus des vaccins Covishield/Astrazeneca par la France. Un refus qui s'est finalement soldé par une validation après quelques semaines. D'ici là, les Malgaches d'Europe doivent, soit faire des tests validés, soit restreindre leur mobilité.