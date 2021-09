Madagascar: Apiculture - Les mille vertus de ses produits dérivés

L'apiculture est une filière juteuse surtout quand on exploite plus d'une centaine de ruches étant donné que le prix du litre du miel suit une courbe ascendante depuis ces dernières années.

Et en dépit de l'apparition de la maladie varroise affectant l'élevage apicole, presque sur tout le territoire national, les acteurs de la filière ont pu actuellement la maîtriser, grâce aux différentes méthodes, naturelles ou chimiques, utilisées. Outre cette rentabilité de la filière, il faut également découvrir une autre facette du domaine de l'apiculture. Il s'agit notamment des mille vertus des produits dérivés de l'élevage apicole. Miandry Rafalimanana, un technicien formateur au sein de Tattela, l'a exposé au grand public lors d'une séance de présentation chez la Chocolaterie Ecole Edenia à Nanisana. Le thème débattu lors de cette conférence était axé sur « les abeilles et l'apithérapie ».

Traitement de cancer. Ces produits dérivés sont, entre autres, le miel proprement dit, la gelée royale, la cire, la propolis, le pollen et le venin. « Ils sont tous comestibles. Mais parlant du miel, en particulier, il faut se pencher d'abord à la plantation des fleurs ou des arbres fruitiers avant de se lancer dans cette activité, pour obtenir une bonne qualité de miel, sans oublier la mise en conformité aux normes de votre miellerie. Il est également préférable de s'isoler en milieu rural pour éviter les pollutions en ville qui sont nocives aux abeilles. En outre, les paysans ne devraient pas utiliser des pesticides ou autres produits chimiques pour leurs cultures pendant la période de floraison sinon les ruches seront contaminées. Il faut apprivoiser entre temps des abeilles sauvages en utilisant des cages à reine. Il est à noter que le miel a plusieurs vertus pour ne citer que sa propriété cicatrisante en interne et externe », a-t-il expliqué.

Quant à la gelée royale, c'est une substance blanchâtre et gélatineuse au goût à la fois sucré et acide. Elle est riche en vitamines A, E et K, en substances minérales et en acides aminés. Elle contribue à la régénération des cellules de neurone. « En revanche, c'est contre-indiqué pour les personnes à terrain cancéreux. Pour la propolis, il s'agit d'une matière cireuse sécrétée par les abeilles grâce aux résines et gommes récoltées sur les bourgeons d'arbres comme le sapin. Elle est à plusieurs propriétés, dont entre autres, anti-septique, antioxydant, antifongique, antivirale et anti-inflammatoire, sans parler de sa nature à renforcer la défense immunitaire. On peut également l'utiliser pour le traitement de cancer et les moisissures », a enchaîné cet expert dans le domaine de l'apiculture.

Vendu en gramme. Il faut savoir qu'en apiculture, rien ne se perd. La cire d'abeille est la cire naturelle particulière sécrétée par les abeilles à miel. Elles l'utilisent pour construire les rayons de leur ruche afin d'y stocker le miel, le pollen et leur couvain. « On peut la mâcher comme du chewing-gum. Et s'agissant du venin issu des piqûres d'abeilles, c'est exploité pour développer l'apithérapie. On l'utilise notamment pour l'apipuncture. Et enfin le pollen se définit en premier lieu l'élément mobile mâle des plantes à graines.

Les insectes pollinisateurs, comme l'abeille, en butinant les fleurs à la recherche de nectar, se couvrent de pollen. Ils se chargent à leur insu de la fécondation des éléments femelles de ces fleurs. En outre, les abeilles l'utilisent comme source principale de protéines. C'est un produit consommé par l'homme depuis des siècles. Le pollen est considéré comme l'aliment parfait car il a de grandes propriétés nutritives contenant entre autres, des vitamines A, B, C, D, B1, B6 et B12 ainsi que du calcium, du magnésium et du zinc. A l'étranger, le pollen est vendu en gramme », a fait savoir Miandry Rafalimanana. En tout, on peut exploiter tous ces produits dérivés de l'apiculture compte tenu de leurs vertus thérapeutiques. D'ailleurs, c'est très prisé surtout sur le marché international.