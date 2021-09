Madagascar: Midi Madagasikara - Deuxième dose de Covishield / Astrazeneca acquise

Pour les dirigeants de Midi Madagasikara, un bon leader montre l'exemple.

Comme prévu, le groupe Midi Madagasikara confirme son engagement dans la lutte contre la Covid-19. Conduits par sa fondatrice et présidente du conseil d'administration Marthe Rajaofera Andriambelo et son époux Willy Andriambelo, son directeur général Jeremy Rabesahala et son épouse Mélissa Rabesahala ainsi que son administrateur Julian Rakotoarivelo, le personnel du groupe a reçu hier sa deuxième dose de vaccin Covishield /Astrazeneca. Encore une fois, le groupe démontre son implication dans l'esprit de la campagne de vaccination sous le thème « Je me fais vacciner, je me protège et je protège les autres ». Il conviendrait de noter que les dirigeants et le personnel de Midi Madagasikara ont reçu leur première dose de vaccin Covishield /Astrazeneca le 11 juin dernier. Une initiative naturelle qui constitue la parfaite manifestation des relations existantes entre les dirigeants, le personnel et les annonceurs. Compte tenu de la situation qui prévaut actuellement dans le pays et dans les autres États du monde, le vaccin instaure un environnement psychologiquement sécuritaire au sein des entreprises, mais également dans la vie en société en général.