Madagascar: Orange Pro League - Les joueurs bénéficieront d'une couverture sociale

La coopération entre la CNaPS et l'association des Clubs de Football Élite de Madagascar (CFEM) entre dans une nouvelle dimension. Les joueurs évoluant dans le championnat Élite national ou Orange Pro League bénéficieront désormais d'une couverture sociale. Et il en sera de même pour les arbitres qui officieront les rencontres.

« Avoir un corps en bonne santé permet à un joueur d'assurer une bonne performance au quotidien. En proposant une couverture sociale de qualité associée à des principes d'engagement performants, ce partenariat s'inscrit parfaitement dans les axes stratégiques de CFEM qui consistent à améliorer la qualité du football à Madagascar », a fait savoir le président Arno Steenkist, lors d'une conférence de presse hier à Ankorondrano. « La CNaPS m'a aidé et a aidé le football dans la détection des talents en provinces, comme le fait Doritos à Tana.

C'est la CNaPS qui me soutient pour pouvoir financer toutes ces détections. Elle va aussi aider l'OPL dans le sens de la professionnalisation et le perfectionnement des joueurs », a enchaîné Nicolas Dupuis, ambassadeur de la CNaPS. Ce dernier a annoncé à cette occasion que la coupe du président de cette année débutera en octobre. La phase des éliminatoires se fera au niveau des 23 régions. Après les matchs de poules, les deux meilleures équipes se rendront dans la capitale. Et la grande finale se jouera au Stade Barea Mahamasina. Quant au tournoi Doritos « La Relève », la compétition est actuellement dans sa deuxième phase.

Commission technique. Par rapport à la nouvelle saison de l'OPL qui débutera le 4 décembre, la CFEM va mettre en place une commission technique dont la mission sera de regrouper les joueurs les plus performants et méritants du championnat. Cette sélection se regroupera régulièrement sur le site à Vontovorona. La finalité de ce projet est de permettre aux sélectionnés d'améliorer leur niveau technique et de faciliter le travail du sélectionneur national. Ainsi, la CFEM va garder la même formule de compétition que l'an dernier, c'est-à-dire les deux conférences Nord et Sud.

« Par contre, les play-offs se dérouleront sur un système MLS. On va plutôt se pencher sur les quarts de finale aller-retour, les demi-finales aller-retour et la finale unique. On fera en sorte que les deux conférences aient le même nombre de clubs. Pour cela, le nombre de participants dépendra entièrement de la licence du club. Et le nombre devra être pair à savoir 16, 14, 12 ou 10. Etant donné qu'on est en pleine trêve de la saison, les clubs ont un mois et demi pour préparer tous les processus de licence », a souligné son secrétaire général, Mirado Rakotoharimalala. Cette nouvelle saison sera précédée par une soirée OPL Awards.