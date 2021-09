Madagascar: Industrie textile - Socota et Ciel s'allient pour un pôle de production textile majeur

Salim Ismail Président du groupe Socota et Pierre Dalais, CEO du groupe Ciel et Président de CIEL Textile

Le groupe Socota reste plus que jamais engagé dans ses activités textiles et habillement afin de contribuer au renforcement d'un pôle de production textile majeur et unique en Afrique.

Annoncée ces derniers dans les coulisses, l'alliance entre le groupe Socota et le groupe Ciel est maintenant officielle. Les deux entreprises majeures dans l'Océan Indien ont scellé un accord de création, sur le site industriel de Cotona à Antsirabe, d'une joint-venture détenue à part égales par les deux groupes.

Nouveau géant. « Ce nouvel ensemble industriel verticalement intégré et à la pointe de la technologie a pour objectif de porter la production actuelle de Cotona de 10 à 20 millions de mètres linéaires par an dans une gamme complète de tissus de coton et fibres mélangées fils teints, unis teints et imprimés » annonce un communiqué conjoint des deux groupes. Un autre nouveau géant de l'industrie textile puisqu'il Il sera réalisé en agrandissant le site actuel de Cotona et en intégrant les matériels et équipements de CFL, filiale de Ciel Textile, située à l'Île Maurice. En régime de croisière, il disposera d'un actif immobilisé de 40 millions USD qui lui permettra d'atteindre annuellement un chiffre d'affaires d'environ 45 millions USD.

«Cette alliance stratégique constitue un bel exemple de coopération régionale qui permettra de mettre en commun les savoir-faire de nos deux groupes, largement reconnus par les marchés mondiaux et d'atteindre grâce aux économies d'échelle un niveau de compétitivité international. Il en résultera de nouvelles perspectives de croissance pour les filiales de fabrication de vêtements à l'exportation de Ciel Textile et de Socota, s'agissant respectivement d'Aquarelle et de Cottonline. Il en sera de même pour les entreprises de confection de vêtements de la ZFI utilisant des tissus d'origine Madagascar. A l'heure de la délocalisation de l'industrie textile vers le continent africain, Madagascar pourrait ambitionner, sous certaines conditions, d'être une future destination du textile mondial et faire de ce secteur un puissant moteur de création de richesse, d'emplois et d'investissements structurants de nature à changer la face de la pauvreté dans notre pays. » a déclaré Salim Ismail, Président du groupe Socota. Jean-Pierre Dalais, CEO du Groupe Ciel et Président de Ciel Textile, a pour sa part déclaré : « Cela fait maintenant plus de 30 ans que nous avons démarré nos activités textile à Madagascar et sommes ravis aujourd'hui de nous associer au Groupe Socota pour accélérer la croissance de ce secteur clé pour le développement du pays. En combinant plus de 90 ans d'expérience dans la fabrication de tissus avec un outil de production industriel de premier ordre, nous serons en mesure d'accroître notre production et gammes de produits proposées sur la région, en assurant traçabilité et qualité sur l'ensemble de la chaîne de production. Nous venons ainsi répondre à une demande croissante pour des partenariats de long-terme entre grandes marques internationales et producteurs qui associent innovation et développement durable. »

Nouvelle page. Cette nouvelle alliance démontre que le groupe Socota reste plus que jamais engagé dans ses activités textiles et habillement à Madagascar. Le groupe renforce ainsi sa contribution au renforcement d'un pôle de production textile majeur et unique en Afrique. Malgré la crise sanitaire actuelle, cet accord ouvre une nouvelle page de l'histoire de Socota à Madagascar. Il démontre une fois de plus la résilience et la dynamique du groupe Socota ainsi que son engagement à continuer à servir ses clients tout en contribuant au développement des communautés du Vakinankaratra. On rappelle que le groupe Ciel est présent à Madagascar depuis 1989 avec à ce jour 6 usines dont 3 situées à Antsirabe où le groupe a investi dans un site industriel de pointe qui emploie déjà plus de 5000 personnes. Ciel est également actif dans le secteur financier à travers BNI Madagascar dont il est l'actionnaire principaldepuis2014.