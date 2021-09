Algérie: Des Fennecs deux étoiles

Par deux fois, en 1990 et en 2019, la sélection nationale algérienne est parvenue à se hisser au sommet du football africain.

En début d'année prochaine au Cameroun, l'Algérie sera à sa 19e participation à la Coupe d'Afrique des nations. Les Fennecs viendront à Yaoundé dans la peau du champion d'Afrique en titre. En effet, l'Algérie est le vainqueur de la CAN 2019 disputée en Egypte. En finale, la sélection entraînée par Djamel Belmadi avait dominé le Sénégal (1-0) sur un but de Baghdad Bounedjah à la deuxième minute. Un score toujours en faveur de l'Algérie qui avait déjà sanctionné l'opposition entre les deux pays durant la phase des poules.

Une victoire logique lorsqu'on retrace le parcours de la sélection algérienne dans la compétition. L'équipe a bouclé cette CAN sans connaître la moindre défaite. En sept matchs disputés, elle a enregistré six victoires et un match nul. Avec 13 buts à son actif, l'Algérie a terminé meilleure attaque. Adam Ounas et Riyad Mahrez, le capitaine, se sont distingués individuellement avec trois buts chacun.

Soit un de plus que Youcef Belaïli et Baghdad Bounedjah. Ismael Bennacer a été désigné meilleur joueur de la compétition. Une génération avec une pléthore de talents évoluant dans les tops championnats européens qui s'est distinguée par sa capacité à produire du beau jeu et être efficace. Les qualités tactiques de Djamel Belmadi ont surtout été reconnues à travers ce résultat. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a réussi l'osmose entre les qualités techniques de son armada de solistes offensifs et la rigueur défensive. L'Algérie, c'est seulement deux buts encaissés.

Le sacre de 2019, le deuxième pour les Fennecs, a mis 29 ans à se concrétiser après la victoire à la maison en 1990. Comme en 2019, l'Algérie a dominé en finale un adversaire précédemment vaincu en phase de groupes. Cette fois-là, c'était le Nigeria. Après la cuisante défaite 5-1 du premier tour, les Green Eagles, comme ils se faisaient appeler à cette époque, se sont de nouveau inclinés par un but à zéro. C'était au stade du 5 juillet devant près de 105 000 spectateurs. Le but algérien a été inscrit par Cherif Oudjani sur une frappe enroulée à la 38e minute après une passe de Moussa Saïb.

Une première couronne continentale qui venait à point nommé pour certains cadres du groupe. C'est le cas de Djamel Menad et surtout Rabah Madjer, le meilleur joueur de la CAN 1990. Ces anciens ayant participé aux Mondiaux de 1982 et 1986 formaient un groupe uni avec les moins expérimentés. Pour la petite histoire, Abdelhamid Kermali, le sélectionneur algérien avait trouvé une solution originale contre la pression du pays organisateur. Il a opté pour l'isolation de l'équipe dans l'enceinte du stade du 5 juillet loin du confort des grands hôtels d'Alger.