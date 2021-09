Ile Maurice: Pêcheurs disparus - Sont-ils partis chercher du cannabis à l'île Soeur ?

Nouveau développement dans l'affaire de disparition de Francesco François et Sacha Duval. Outre le fait que ces deux hommes n'ont plus donné signe de vie depuis mardi dernier, deux autres personnes sont portées manquantes.

Il s'agit de Damien Désire, 22 ans, habitant La Gaulette, dont la sœur de 23 ans a porté plainte à la police de la localité dimanche. Puis de Jess Jackson Jovani, 32 ans, habitant de Roche-Bois, dont la disparition a été rapportée par sa sœur au poste de police Roche-Bois, dimanche aussi. Selon les dernières informations, Le Dornier est sorti dans la journée d'hier et était toujours en patrouille en fin d'après-midi. Dans plusieurs régions, la National Coast Guard a renforcé sa patrouille en mer, ainsi que sur les côtes.

Aucune thèse n'est à écarter dans cette affaire. La police soupçonne qu'il peut s'agir de disparitions, comme il se pourrait que ce soit une affaire de drogue. Elle se demande s'ils sont vraiment sortis pour une partie de pêche. Toutefois, le quartier général de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) suit cette affaire de près car les enquêteurs de la brigade antidrogue soupçonnent fortement une affaire de drogue. Selon eux, ils se seraient possiblement rendus à la destination la plus proche pour récupérer de la drogue, plus particulièrement du cannabis, à l'île de la Réunion.

Ce qui renforce davantage leurs doutes, c'est le fait que Francesco François, qui habite Grand-Gaube, n'a pas un casier judiciaire vierge. Il a déjà été arrêté dans le passé par l'ADSU pour une affaire de drug dealing et pour possession de graines de cannabis.

Selon nos informations, le fait de quitter Grand-Gaube pour une partie de pêche à La Gaulette éveille aussi les soupçons des enquêteurs de la brigade antidrogue de la Southern Division, car une partie de pêche est aussi bonne dans le Nord.

D'ailleurs, soulignent les enquêteurs, l'Ouest est un point stratégique pour se rendre à La Réunion. Se rendre à l'île sœur de La Gaulette serait un voyage facile et direct et le bateau peut, en principe, être de retour le même jour. En revanche, le voyage de Grand-Gaube à La Réunion s'avérerait un long détour pour ces quatre hommes et ils utiliseraient trop de fuel pour se ravitailler.

Sacha Duval, le lien

Son frère connaît Sacha Duval. C'est ce que nous confie Joanna Jackson, la sœur de Jess Jovani Jackson, pêcheur de 32 ans, avec qui nous nous sommes entretenus. «Ces amis sont venus le voir à plusieurs reprises mais il n'était pas rentré. Il est sorti depuis le mardi le 31 août et sa concubine a essayé de l'appeler à plusieurs reprises, mais en vain. Son portable était éteint. J'ai pensé que mon frère était parti pêcher pour une quinzaine de jours. J'ai eu la nouvelle que Sacha Duval était porté manquant et c'est là que je me suis souvenue qu'il était sorti en compagnie de ce dernier mardi matin.»

Marie Estelle Désiré, la sœur de Damien Désiré, qui a aussi porté plainte au poste de police de La Gaulette, nous raconte, elle, que ce dernier est sorti mardi dernier pour se rendre à La Ferme, à Cité La Cure. Il y est éleveur sur une plantation. «Il s'y rend trois à quatre jours pour le travail.» Elle ajoute avoir appris la disparition de son frère quand ses amis l'ont appelée pour confier qu'il avait oublié ses effets personnels au travail, ainsi que sa moto. «Parmi ceux qui ont disparu, c'est Sacha Duval qu'il connaît très bien et c'est avec lui qu'il travaille sur la ferme», affirme-t-elle