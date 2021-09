Ile Maurice: Réunion au Sun Trust - Des conseillers de l'Est expriment leur désaccord à Hurdoyal

Le député et ministre Vikram Hurdoyal ne fait pas l'unanimité au sein de la circonscription no 10 où il a été élu. Une réunion, organisée samedi, à l'initiative des dirigeants du Mouvement socialiste militant (MSM) avec des élus des circonscriptions de Moka- Quartier-Militaire (no 8), Flacq-Bon-Accueil (no 9) et de Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est (no 10) et des conseillers de district de Flacq, a permis à certains de dire leurs quatre vérités à des parlementaires.

La réunion a été présidée par Joe Lesjongard, président du MSM. Il était surtout question de parler des projets en cours et aussi des manquements dans certains villages. Il faut faire ressortir qu'aucun conseiller des villages de la circonscription no 10, tombant sous la juridiction du conseil de district de Flacq, n'était présent.

C'est sur place que ceux qui ont organisé la réunion ont appris que ces conseillers ont boudé la rencontre en signe de protestation contre le ministre Hurdoyal. Ils ont voulu exprimer leur colère car ils estiment que le ministre s'ingère trop dans les travaux du conseil de district. Ils estiment aussi que l'élu ne s'est pas démarqué quand il était président du conseil de district avant de devenir ministre.

Non seulement, il y a ce boycott, mais certains de ceux présents estiment que trop de proches du Parti travailliste sont actuellement favorisés par le président du conseil de district de Flacq. Il nous revient que le député Vikash Nuckcheddy a souligné que des villages contrôlés par des conseillers proches des Rouges sont favorisés aux dépens de ceux connus d'être pro MSM. Cette remarque a soulevé quelques commentaires parmi des conseillers du no 9, car ils estiment que chaque parlementaire met toujours un village en particulier en avant.

Joe Lesjongard a pu malgré tout demander aux conseillers contestataires de garder leur calme, car ce n'est pas le moment pour les querelles mais plutôt pour le travail. D'autant plus que le gouvernement a mis des fonds importants à la portée des conseils de district.

Interrogé, Vikram Hurdoyal a nié s'ingérer dans le travail du conseil de district de Flacq. Selon lui, il facilite leur tâche en négociant avec d'autres autorités pour trouver des terrains pour le développement, par exemple. Au sujet du boycott des conseillers de la réunion de samedi, il a laissé entendre qu'il avait été invité par les dirigeants du parti à être présent et qu'il ne savait pas qui d'autre était invité. Il dit être prêt à discuter avec ces conseillers, qui ont boycotté la réunion.