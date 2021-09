Ile Maurice: Land Research Monitoring Unit - Clency Harmon dénonce un manque de transparence

Plus le temps passe et plus la situation empire, déclare le président de l'Association justice, réparation et restitution, Clency Harmon.

En effet, il explique qu'il y a un manque de transparence à la Land Research Monitoring Unit (LRMU), créée en juillet 2019, et qui prépare les dossiers des victimes de dépossession de terres pour qu'ils puissent entrer une action en cour. Pour mettre en marche la LRMU, Rs 50 millions ont été allouées lors du Budget de 2019, mais jusqu'ici, selon les dires de l'association, tout piétine, personne sur ce board ne communique avec eux comme il était prévu depuis la mise sur pied de cette unité et rien de concret n'a été fait.

Question parlementaire

Jusqu'ici, il a été annoncé que la LRMU a enquêté sur 309 cas et par la suite, 20 affaires doivent être portées en cour, 184 cas sont toujours en cours d'instruction, 105 affaires ont été jugées sans suite et 41 cas relatifs à des allégations de dépossession de terres à Rodrigues sont à l'étude, sans plus de détails.

D'ailleurs, une question du député Reza Uteem au Parlement le mardi 3 août concernant la LRMU, avait été posée au ministre des Terres et du logement, Steeve Obeegadoo, en donnant les informations précitées. Reza Uteem avait signalé que depuis juillet 2021, alors que Rs 5,5 millions du budget de 50 millions avaient déjà été utilisées, pourquoi les affaires piétinent et qu'en est-il du reste de l'argent et de la marche à suivre, entre autres.

Steven Obeegadoo avait répondu que c'était un long processus pour enquêter sur chaque cas de présumée victime de dépossession de terres. Que des recherches doivent être effectuées à l'état civil pour obtenir les titres de propriété et les rapports et plans d'arpentage. Des visites du site doivent être effectuées pour recueillir des informations entre autres. Il a ajouté que «beaucoup de temps est consacré à ce travail préliminaire qui n'implique pas de dépenses». D'où la raison pour laquelle, seules Rs 5,5 millions ont été utilisées jusqu'ici.

Cependant, selon Clency Harmon, les réponses de Steven Obeegadoo ont été données pour «leurrer la population». «Pour la transparence, pourquoi ne pas publier les 309 cas sur lesquels la LRMU dit avoir déjà enquêté ? Pourquoi la LRMU n'a pas encore logé les 20 cas dont les investigations ont déjà été bouclées ? La LRMU peut-elle nous donner les détails concernant les Rs 5,5 millions qui ont été dépensées jusqu'ici, est-ce que les dépenses concernent seulement les salaires ? Depuis juillet 2020 jusqu'à présent, combien de cas ont été finalisés par les arpenteurs et les avoués de la LRMU et soumis à la Land Division of The Supreme Court? Nous avons toutes ces questions et nous ne comprenons pas pourquoi personne de l'association ne peut travailler avec eux», soutient Clency Harmon.

Nous avons tenté d'avoir une déclaration du ministre Obeegadoo, mais ce dernier est resté injoignable.