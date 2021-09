Sénégal: Elections locales 2022 - Des jeunes de rufisque investissent Ismaïla Madior Fall

La bataille pour les investitures s'avère âpre pour la coalition BBY. Les déclarations de soutien se multiplient pour le candidat Ismaïla Madior Fall. La dernière en date est celle de jeunes rufisquois issus des différentes communes de la ville pour déclarer leur adhésion au projet politique de l'ancien ministre de la Justice. Ces jeunes qui sont regroupés en différentes coordinations à travers les communes ont d'abord mené une campagne de sensibilisation et d'inscription des primo-votants.

Ces jeunes qui veulent se tenir hors des cadres politiques formels ont organisé une assemblée générale pour annoncer leur choix et lancer un appel aux responsables de la coalition BBY et de l'APR afin qu'un candidat ne leur soit pas imposé. «Nous sommes des Rufisquois et nous ne voulons pas que des étrangers choisissent le candidat pour la ville à notre place. La jeunesse a choisi Ismaïla Madior Fall», a expliqué Marra Samb, coordonnateur du mouvement JIMF (Jeunesse Ismaïla Madior Fall) dans la commune de Rufisque Est.

Ces jeunes expliquent leur engagement aux côtés du ministre d'Etat par la volonté d'injecter du sang neuf dans le landerneau politique rufisquois et contribuer à «l'avènement d'un leadership dans la ville qui souffre avec ces responsables de seconde zone», a noté le coordonnateur des jeunes de Rufisque Est. Un profil qui, correspond, selon Jean Pierre Mendy à celui d'Ismaïla Madior Fall, au cœur de l'acte III de la décentralisation avec une expérience gouvernementale et un carnet d'adresses assez fourni. «Il est le leader d'envergure que Rufisque cherche depuis le départ de Mbaye Jacques Diop», dira jean Pierre Mendy.

Pour lui et ses camarades, la ville de Rufisque a besoin d'un nouveau personnel politique «pour rompre d'avec le clientélisme et la politique politicienne». D'où leur choix sur Ismaïla Madior. «Notre choix n'est pas anodin car, le ministre d'Etat a la compétence pour rénover notre patrimoine architectural et historique, pour moderniser les infrastructures et pour revaloriser le tissu économique Rufisquois», a ajouté Jean Pierre Mendy.

Le représentant du ministre a félicité les jeunes avant d'annoncer que le programme de leur candidat permettra d'apporter un nouveau visage à la ville bicentenaire. «Nous sommes venus répondre à une invitation faite par une jeunesse responsable engagée, consciente et ambitieuse qui a porté son choix sur le bon candidat car, le ministre d'Etat est un homme droit, discipliné et compétent qui va conduire les changements que Rufisque attend», a dit Matar Ndoye.