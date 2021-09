Guinée: Les putschistes cherchent à rassurer la communauté internationale et les investisseurs

Conakry — " Nous voulons placer la transition qui s'ouvre sous le signe de l'espoir et d'une Guinée nouvelle, réconciliée avec elle-même, avec tous les enfants du pays. (...) Il n'y aura pas d'esprit de haine, de vengeance ou de chasse aux sorcières", car "la justice sera la boussole qui guidera chaque citoyen guinéen". Le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, chef des putschistes qui ont déposé le Président Alpha Condé le dimanche 5 septembre, a adopté un ton conciliant (voir Fides 6/9/2021). S'exprimant lors d'une réunion hier, 6 septembre, avec le Premier ministre sortant, Ibrahima Kassory Fofana et les membres de son gouvernement, ainsi que les présidents des institutions républicaines, convoquée par le Comité National du Rassemblement et du Développement (CNRD), organe présidé par Doumbouya lui-même, il a promis de "créer les conditions d'un nouveau départ politique et social".

La Guinée est le premier producteur mondial de bauxite, à partir de laquelle est fabriqué l'aluminium, et possède d'importantes réserves de fer et d'or. La nouvelle du coup d'État a déclenché une hausse des prix de l'aluminium, tandis que la communauté internationale a condamné le coup d'État. Doumbouya a donc annoncé la levée du couvre-feu dans les zones minières pour permettre la poursuite des activités minières, et la formation prochaine d'un gouvernement d'union nationale pour conduire la transition, dont la durée n'a pas encore été déterminée.

" Il faut noter que depuis quelque temps, une série de mesures prises par les autorités du pays a créé un mécontentement général au sein de la population ", indiquent des sources locales à l'Agence Fides. "Le 3 août, par exemple, le gouvernement a augmenté le prix du carburant de 22 %, passant de 9 000 francs guinéens (0,92 dollar US) par litre à la pompe à 11 000 (1,2 dollar US). Comme il fallait s'y attendre, l'annonce de cette mesure a automatiquement fait augmenter les prix dans les transports et les magasins". "Comme si cela ne suffisait pas, des informations ont circulé le 20 août selon lesquelles, en application d'une loi sur les cotisations sociales des fonctionnaires et des retraités, l'État percevrait 5% du salaire de chaque fonctionnaire. Cette mesure devait entrer en vigueur le même mois d'août". Si des sacrifices sont demandés à la population, dans le même temps, les dotations à la Présidence de la République (de 35,5%) et à l'Assemblée nationale (de 31%) sont augmentées.

"C'est pour ces raisons et bien d'autres encore qu'à l'annonce de l'arrestation d'Alpha Condé, une partie de la population a exprimé sa joie dans les rues de Conakry, escortant les militaires qu'ils considèrent comme des sauveurs", expliquent nos sources.

En ce qui concerne la situation de l'Église, les prêtres de la cathédrale de Conakry, dont le presbytère partage une enceinte avec la présidence de la République, ont été priés de quitter les lieux par mesure de sécurité. Lors de l'assaut contre le palais présidentiel, des balles sont tombées dans la clôture de la maison régionale des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, qui ont dû se déplacer vers une autre structure de leur communauté.