Sénégal: Baisse des dépenses publiques à fin juin

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) , les dépenses budgétaires sont évaluées à 1895,4 milliards à fin juin 2021 contre un montant de 2136,5 milliards un an auparavant, soit une baisse de 241,1 milliards (-11,3%).

Une situation que la Dpee explique par le repli des dépenses de fonctionnement et, dans une moindre mesure, des investissements. En effet, les autres dépenses courantes (617,4 milliards) et les dépenses en capital (659,9 milliards) se sont contractées respectivement de 20,8% et 16% comparativement à la même période de l'année dernière.

Cette situation reflète, d'une part, les niveaux de dépenses soutenus atteints en 2020 dans le cadre de la réponse massive à l'avènement de la crise de la Covid-19 et, d'autre part, les efforts de rationalisation des charges de consommation publique. Cette situation a, toutefois, souligne la Dpee, été atténuée par l'accroissement de la masse salariale et des charges de la dette publique qui se sont confortées respectivement de 7,1% et 10,6%, atteignant respectivement 438,9 milliards et 179,2 milliards à fin juin 2021.