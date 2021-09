Congo-Kinshasa: Assassinat des journalistes dans les provinces sous état de siège - JED dénonce l'indifférence du Gouvernement !

La situation sécuritaire des journalistes ; Quel avenir pour la Radiotélévision nationale ? Et quels enjeux pour les Etats Généraux de la Presse ? Voilà les trois sujets qui ont été abordés lors d'une conférence organisée par Journaliste En Danger en partenariat avec le CSAC et l'ANEAP. Une activité qui entre dans le cadre de la dynamique Nzongo qui n'est pas une structure avec des postes, mais plutôt une dynamique des idées, un rassemblement des têtes qui réfléchissent sur le bien-être du métier de journaliste. Qui organise aussi des moments des partages des idées. Evoquant les assassinats des journalistes dans les provinces sous état de siège, JED dénonce l'indifférence du Gouvernement.

Oui, après une série de tueries enregistrées dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu, sous état de siège, "Journaliste En Danger" (JED) a, en partenariat avec le CSAC et l'ANEAP, tenu une conférence de presse, le vendredi 3 septembre 2021, dans la salle de conférence de la Paroisse Notre Dame de Fatima, commune de la Gombe.

Devant les professionnels des médias, trois intervenants dont Tshivis Tshivuadi, Secrétaire Général du JED ; Kibambi Shintwa, Président de l'ANEAP ainsi que Tito Ndombi, Président du CSAC ont animé ces assises.

Prenant la parole, le numéro Un de Journaliste en Danger, Tshivis Tshivuadi a exprimé son mécontentement par rapport au silence observé par le gouvernement au sujet des assassinats des journalistes dans les deux provinces sous état de siège à savoir, la province de l'Ituri ainsi que celle du Nord-Kivu.

«Je parle de la situation de la liberté de presse, plus précisément la dégradation de la situation sécuritaire des journalistes dans les provinces sous état de siège qui constituent aujourd'hui un motif de préoccupation pour notre organisation. Vous le savez tous, les deux chambres de notre parlement viennent d'adopter cette semaine un nouveau projet de loi portant sur la prorogation de l'état de siège dans les deux provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Cette prorogation intervient après une descente effectuée dans ces deux provinces par le Premier Ministre Sama Lukonde, à la tête d'une forte délégation gouvernementale avec comme objectif de palper du doigt les réalités dans ces provinces et de pouvoir être à l'écoute de la population. JED a été choqué de constater que le chef du gouvernement congolais qui a séjourné dans cette province n'a pas eu un seul mot de compassion ni à l'égard des journalistes qui ont été tués et de leur famille, ni des condamnations pour les meurtres de ces journalistes », a-t-il souligné, en ajoutant que ces deux provinces concentrent aujourd'hui le maximum des forces armées de sécurité engagées pour traquer les milices et sécuriser les populations.

« L'état de siège est devenu en même temps une sorte d'Hécatombe pour les journalistes car, qu'il s'agisse de Bunia ou à Mambasa de l'Ituri, à Goma, à Beni ou à Butembo, dans le Nord-Kivu, il ne se passe pas deux ou trois jours sans que JED ne soit alerté pour des cas des journalistes attaqués, menacés ou obligés d'abandonner leurs familles et leur travail pour échapper à la mort en vivant dans la clandestinité. Malgré tous les assassinats des journalistes et les dénonciations faites par JED et par toutes les autres organisations professionnelles, il n'y a jamais eu même pas une petite enquête ouverte pour élucider les circonstances de ces meurtres pour décourager les personnes parfois identifiables qui mettent en péril la vie des journalistes », s'est-il inquiété.

Tshivis Tshivuadi a profité de cette occasion pour dénoncer avec force l'indifférence des autorités face aux violences que subissent les journalistes et autres professionnels des médias dans l'exercice de leur métier et pas seulement à l'est du pays. Une indifférence selon lui, qui frise une complicité, sinon, le mépris face aux journalistes. «Depuis le début de cette année et après la publication du dernier rapport, JED a enregistré encore au moins 92 cas de violation et atteinte diverses au travail des journalistes. Pour rappel, en 2020 nous étions jusqu'à 170, et donc, si la tendance actuelle continue ainsi, nous risquons d'aller loin avec le non-respect de la liberté de presse», a-t-il ajouté.

Le numéro un de JED a lancé un vibrant appel au gouvernement de la République et à toutes les influences sécuritaires dans les provinces actuellement sous état de siège de briser le mur du silence qui bloque tous les cas grave d'atteinte à la liberté de la presse et au travail des journalistes, et de mettre en place en toute urgence un mécanisme d'alerte partout, constituée notamment des magistrats spécialisés pour se saisir de tous les cas de menace et de meurtres des journalistes et d'engager des actions judiciaires qui s'imposent pour y mettre fin.

Il faut souligner que Kibambi Shintwa, Président de l'ANEAP a parlé sur la situation de la RTNC, chaîne nationale et il a demandé plus d'efforts pour faire de ce premier organe, le meilleur et le miroir de tous les autres. Alors que Tito Ndombi, Président du CSAC s'est penché sur les états généraux de la presse qui selon lui doivent venir pour mieux organiser les choses dans la profession de journaliste. C'est par une séance des questions-réponses que s'est terminée cette conférence.