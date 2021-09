Congo-Kinshasa: Des morts s'entassent/Ituri - L'ADF exécute au moins 17 autres civils, l'armée annonce un plan B pour coincer l'ennemi

Ce n'est, pourtant, ni un conte de fées, ni un jeu-vidéo. La désacralisation de la vie dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu se normalise au fil du temps, tant les rebelles ADF n'ont toujours pas désarmé en dépit de la pression militaire exercée sur eux.

Vendredi 3 septembre 2021 dans l'après-midi, ces terroristes se sont encore déchaînés sur d'innocents citoyens en territoire d'Irumu (Ituri). Là, ils ont encore exécuté sommairement au moins 17 Congolais parmi lesquels des familles entières qui viennent d'être condamnées à disparaître. C'est la localité d'Ichilemba vers Samboko, à la limite avec le Nord-Kivu, qui a été visée par ces odieuses attaques.

Pourtant, on se rappelle que 2 jours plus tôt, le mercredi 1 septembre, ces assaillants ont tendu une embuscade à un convoi civil qui quittait l'Ituri pour le Nord-Kivu. Ce jour-là, ils ont tué au moins 4 personnes et incendié 16 véhicules à Ofaye, dans le même territoire. Une semaine plus tôt, le vendredi 27 août, dans le village de Kasanzi-Kithovo, ils ont arraché la vie à 19 autres personnes alors que 3 autres ont péri de leurs mains le 31 août à Mayi-Moya (Nord-Kivu). Un décompte macabre effraie.

Dans la contrée, on se croit abandonné par la communauté nationale et internationale. D'ailleurs, à Butembo (Nord-Kivu), une synergie d'associations et de mouvements citoyens a mobilisé pour une autoprise en charge populaire, en plus de 2 journées ville morte ce lundi 6 et le mardi 7 septembre afin d'exprimer un ras-le-bol collectif face à ce sang innocent qui coule dans la zone.

Le plan de l'armée

L'armée congolaise compte activer un nouveau plan pour contrer la menace. Le général Jean-Claude Yav, chef d'Etat-major général adjoint chargé des opérations et des renseignements a profité de son passage à Bunia (Ituri) le jeudi 2 septembre pour annoncer la nouvelle : un bataillon dénommé "Canine" sera incessamment déployé dans des zones en grandes turbulences pour rendre service.

"C'est la première fois qu'on a cette unité "Canine" dans nos forces armées. Ces chiens, nous allons les mettre à la disposition de nos forces pour préparer la dernière offensive contre les hors-la-loi. Car, cette unité Canine constitue toute une armée qui sera utilisée dans les opérations d'embuscade de l'ennemi", a-t-il promis.

Dans le même ordre d'idées, le vendredi 3 septembre, le numéro 2 des FARDC a séjourné à Beni dans une mission de mutualisation des forces entre la Force d'intervention de la Monusco (FIB) et l'armée congolaise engagée au Nord-Kivu et dans l'Ituri.

Même si le scepticisme de la population s'est accru à la suite de très faibles résultats des opérations militaires en cours dans ces 2 provinces de l'Est, les forces armées rassurent, quant à leur détermination à y imposer la paix.