Congo-Kinshasa: Echéances électorales de 2023 /UDPS - Augustin Kabuya et les mamans veuves se disent oui pour la réélection de Félix Tshisekedi

Toujours déterminé pour la tenue des élections en 2023, l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), parti présidentiel affûte bien ses armes.

Après l'installation des fédéraux dans les quatre districts de la ville-province de Kinshasa, dans le Kongo Central et dans le grand Bandundu, une distribution de quelques kits des matériels du parti (effigies, drapeaux, banderoles, ... ) pour assurer la visibilité du parti, le Secrétaire Général de l'UDPS, Augustin Kabuya va encore plus loin pour préparer le deuxième mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le samedi 4 septembre dernier il a, une fois de plus, renouvelé son alliance avec les mamans veuves de son parti autour du soutien inconditionnel au Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi.

Le Secrétaire Général de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, Augustin Kabuya a, une fois de plus, renouvelé son alliance avec les mamans veuves de son parti autour du soutien inconditionnel au Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. C'était au cours d'une grande manifestation organisée le samedi 04 Septembre 2021, à la salle KAGE à Kinshasa-Limete où des milliers de ces femmes se sont rassemblées pour non seulement écouter leur Secrétaire Général, mais aussi célébrer la journée du 20 juin dédiée aux veuves mais dont la célébration a été annulée pour des raisons sanitaires liées à la pandémie du Covid-19.

Comme en 2018, les mamans veuves maintiennent leur confiance au Président de la République et promettent au numéro 2 du parti présidentiel un déploiement plus efficace, même sur le plan spirituel, pour la réélection du Chef de l'Etat en 2023. Un message très apprécié par le SG Augustin Kabuya qui a, par la même occasion, indiqué que les élections de 2023 devront se tenir dans toute transparence et que son parti allait remporter magistralement la présidentielle et les autres scrutins.

Pour mieux signer ce pacte en signe de reconnaissance au combat de ces femmes, Augustin Kabuya a remis à ces mamans 4 vaches, des vivres et une enveloppe. C'est dans une ambiance énorme que le mariage a été scellé de nouveau entre le parti présidentiel à travers son Secrétaire Général avec les mamans veuves. Avec un seul objectif, porter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence de la République Démocratique Congo lors des échéances prévues en 2023 ainsi qu'accompagner les candidats de l'UDPS et rafler tous les postes en gardant la majorité.