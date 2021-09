Congo-Brazzaville: Technologie - Brazzaville va abriter un forum sur la cybersécurité

Dans le souci d'accroître les efforts dans la lutte contre les cybermenaces, la société Skytech-Congo organisera, les 16 et 17 septembre, la première édition du forum Brazza cybersécurity (FBC). Un rendez-vous qui permettra aux acteurs du secteur d'échanger sur les questions liées aux multiples menaces cybernétiques que rencontrent plusieurs Etats, entreprises et institutions financières africaines.

Placée sur le thème « La cybersécurité, un enjeu stratégique pour les Etats, les entreprises et institutions en Afrique », la rencontre s'inscrit dans une démarche de sensibilisation des États, des entreprises et institutions contre la cybercriminalité. Elle aura pour but de présenter l'état de la cybersécurité en Afrique centrale et les enjeux de la transformation digitale ; d'identifier les enjeux majeurs imminents de la cybersécurité et les moyens pour renforcer la cyberdéfense ; de sensibiliser au risque cyber en Afrique ; de faire découvrir les innovations en sécurité des systèmes d'information avec la recrudescence des cyberattaques liées à la covid-19.

Il sera également question de renforcer la résilience de la cybersécurité en Afrique en construisant un écosystème de cybersécurité solide. « Les Etats, entreprises et particuliers se trouvent souvent démunis face à cette nouvelle forme de criminalité qui les affecte tant du point de vue de la sécurité de l'information que du point de vue financier. Il s'agit désormais pour tous ces acteurs aussi bien institutionnels que privés de réduire leur vulnérabilité par le développement des politiques et de mettre en place des techniques de cybersécurité adéquates », indiquent les organisateurs du Forum Brazza cybersécurité.

D'après Skytech-Congo, le marché de la cybersécurité en Afrique, estimé à 2,5 milliards de dollars en 2020, devrait atteindre 3,5 milliards de dollars en 2021. Ces assises de Brazzaville seront d'ores et déjà un moyen pour les acteurs de la cyber sécurité, qui jouent le rôle de facilitateurs, de fournir des informations et des solutions concrètes en matière de cybersécurité au profit des décideurs en Afrique.

L'évènement réunira les acteurs et les décideurs publics et privés, notamment les dirigeants d'entreprises africaines et multinationales, les entreprises du secteur de la sécurité informatique, les autorités administratives et politiques, les étudiants, les jeunes diplômés. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de la tenue de ce forum, parmi lesquelles des expositions, des rencontres B2B, des conférences et ateliers.

A noter que Skytech-Congo est une société qui œuvre dans le domaine de la cybersécurité, des systèmes de sécurité électronique et solaire, des télécommunications et informatique.