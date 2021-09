Congo-Brazzaville: Grogne sociale - Les médecins des services publics menacent de reprendre la grève

L'arrêt de travail pourra être observé au cas où le gouvernement ne tiendrait pas ses engagements pris le 3 août dernier, relatifs à l'amélioration des conditions de travail et de vie des médecins.

Les membres du Syndicat national des médecins (Synaméd) et du Syndicat des médecins de la République démocratique du Congo (Syméco) menacent de reprendre la grève, si le gouvernement ne tient pas ses engagements. Dans une déclaration commune faite le 7 septembre à Kinshasa, ils font constater qu'aucun engagement n'a été tenu jusqu'à ce jour par l'Etat, aussi bien sur le plan administratif que pécuniaire.

« De ce qui précède, le banc syndical des médecins des services publics de l'État note que le banc gouvernemental n'a pas rendu fonctionnelle la Commission interministérielle créée et chargée non seulement de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et l'alignement à la prime de risque des médecins mais aussi du suivi de tous les engagements pris dans le cadre de l'accord du 3 août 2021 », ont fait savoir les deux syndicats dans leur communication lue par le Dr Juvénal Mwanda du Syméco. Ils mettent ainsi en doute la bonne foi et la volonté réelle du gouvernement de tenir les engagements pris, rappelant douloureusement la triste expérience du passé.

Pour ces deux structures, « au regard de graves conséquences que cela porte sur le capital confiance que le banc syndical des médecins a accordé au banc gouvernemental », elles se réservent le droit de lever la suspension de la grève si la situation n'est pas urgemment redressée, la tenue effective des engagements pris étant la seule attente actuelle des médecins des services publics de l'État.

Le banc syndical des médecins des services publics de l'État et le banc gouvernemental, rappelle-t-on, avaient signé, le 3 août dernier, un accord qui avait conduit à la fin de la grève des médecins déclenchée le 12 juillet. Aux termes de cet accord, le gouvernement congolais avait pris des engagements sur les plans pécuniaire et administratif en faveur des médecins.

Il s'était agi notamment, en plus de la paie complémentaire aux médecins en juillet et août de l'année en cours, sur le plan administratif, de la promulgation de l'ordonnance de nomination des agents de carrière des services publics de l'État aux grades et fonctions de médecin général, médecin chef de clinique et médecin résident et sa notification; la notification effective du décret n°019/01 du 22 janvier 2019 portant nomination des agents des services publics de l'État aux grades et aux fonctions de médecin région et de médecin junior; l'admission sous statut des médecins nouvelles unités, etc.