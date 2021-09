Congo-Brazzaville: Sciences -L'élimination des déchets hydrocarbures pour mieux protéger l'environnement

La ministre chargée de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel, a effectué une descente au bio-centre Marino-Raimondi de Green services pour s'assurer que le traitement des déchets ne porte pas préjudice à l'environnement.

« En matière de recherche appliquée, le Congo joue pleinement sa partition dans la gestion écologique et rationnelle des déchets pour mieux protéger l'environnement et contribuer efficacement à la lutte contre les bouleversements climatiques », a indiqué la ministre Edith Delphine Emmanuel, à l'issue de la visite du bio-centre de Green Services situé à Tandou Mboma, dans le district de Tchiamba Nzassi, département de Pointe-Noire.

Ce centre est, en effet, spécialisé dans le traitement des boues de forage pétrolier. La technique utilisée évite les enfouissements et les incinérations. Toutes les boues hydrocarburées sont détruites par un procédé qui les rend complètement dépolluées puis transformées en fertilisants biologiques et efficaces. Le travail se fait en partenariat avec l'Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles.

Selon le directeur général de Green Services, Marcello Della Corte, les quatorze bassins sont constitués d'eau, de la mélasse et de quelques bactéries qui produisent des fertilisants utiles au développement agricole qui est la clé de voûte de l'action du gouvernement durant le quinquennat en cours. Il convient de souligner que dans la zone de Tchamba-Nzassi, le sol n'est pas riche. Ces fertilisants permettent donc de l'enrichir afin d'améliorer la production agricole. Aussi la responsabilité sociétale a-t-elle poussé la structure à se doter, entre autres, d'une infirmerie et d'un forage avec fontaines ouvertes à la population.

La ministre chargée de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique a souhaité que la collaboration entre Green Services et l'Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles se pérennise dans les domaines de la formation aux traitements écologiques des déchets.