Afrique: Biodiversité - Eve Bazaïba participe au symposium sur les forêts tropicales

Les assises se déroulent à Berlin, en Allemagne, et permettront d'engager des discussions concertées sur le plan international, pour adopter un cahier des charges commun à défendre lors des conférences sur le climat et la biodiversité.

La vice-Première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable (VPM-MEDD) prend part, du 7 au 8 septembre, au symposium sur les forêts tropicales organisé à Berlin. Elle y a été invitée par le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement.

Durant deux jours, les ministres chargés de l'Environnement, des responsables politiques et décideurs du Parlement allemand, des organisations de la coopération internationale et du développement, de l'industrie locale ainsi que des organisations de la société civile vont échanger et discuter sur la nécessité de la préservation des forêts tropicales.

Ces assises, note-t-on, ont le mérite d'engager des discussions concertées sur le plan international, pour adopter un cahier des charges commun à défendre lors des conférences sur le climat et la biodiversité prévues à Glasgow, en Ecosse, et à Kunming, en Chine. Ce symposium sur les forêts tropicales prévoit des exposés, des débats sur les approches efficaces de la préservation et de la protection des forêts tropicales.

Il est, par ailleurs, rappelé que les forêts du Bassin du Congo constituent des puits importants de carbone qui doivent bénéficier d'une part importante des fonds destinés au climat et à la biodiversité. Pour Eve Bazaiba, le Bassin du Congo devra recevoir une attention particulière lors de ces deux importantes rencontres, en vue de lutter contre la déforestation.

La VPM-MEDD note l'urgence d'un accord équitable entre les pays forestiers tropicaux et la communauté internationale. Pour elle, un impératif s'impose aux pays du Bassin du Congo, celui d'améliorer leur gouvernance forestière afin de créer des conditions pour pouvoir gérer des parts importantes des budgets internationaux pour le climat et la biodiversité. Avant ces travaux, Eve Bazaiba a participé au dîner de haut niveau portant sur l'échange au sujet de la préservation des forêts du Bassin du Congo, aux côtés du facilitateur du partenariat pour les forêts de ce bassin, Christian Ruck, et des représentants de haut niveau des pays donateurs du secteur forestier.