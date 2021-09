Congo-Brazzaville: Apprendre par le jeu - « La marelle cité jardins » présentée aux enfants de Montpellier

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'alphabétisation, le 8 septembre, l'artiste créateur Jean Paul Wabotaï présentera aux enfants de la ville française « La marelle cité jardins ».

La marelle Alphabet est un outil pédagogique et ludique qui s'adresse aux enfants, petits et grands. Projet d'alphabétisation en France, « La marelle cité jardins » est un message fort de l'éducation pour le climat, a indiqué le président de l'association Un million d'arbres. Dans ce cadre, l'artiste créateur, Jean Paul Wabotaï, présentera cette marelle aux enfants de la ville de Montpellier. A travers ce jeu, chaque lettre présente un arbre.

Comment jouer la marelle Alphabet ?

Pour deux joueurs ou plus, le but du jeu est de terminer le parcours complet. Le joueur saute à cloche-pied dans les cases simples et pose un pied dans chaque case pour les cases doubles.

Première formule : dans chaque case, le joueur nomme la lettre correspondante. Deuxième formule : dans chaque case, le joueur nomme la lettre et un mot commençant par cette lettre. Troisième formule : le joueur nomme la lettre et l'associe à un mot commençant par cette lettre sur le thème des plantes. Pour réussir, le joueur ne doit pas toucher les lignes avec ses pieds ni perdre l'équilibre, ni se tromper au niveau des lettres et des mots. Si c'est le cas, le joueur s'arrête et laisse sa place au suivant. Si ce joueur s'arrête à son tour, le premier joueur reprend là où il s'était arrêté.

Le gagnant est celui qui réussit l'ensemble du parcours. Dans tous les cas, il est possible de laisser chaque joueur terminer son parcours. Quelques autres exemples de thèmes de jeux : la géographie (trouver les noms des pays ou des villes de France ou du monde), les fleurs, les fruits, les animaux. Les thèmes se multiplient à l'infini...

Notons que la méthode Alphabet Africa a été créée dans le but de favoriser l'éducation informelle auprès du peuple africain et de contribuer au développement du continent. Elle a pour objectif de mémoriser les vingt-six lettres de l'alphabet. « Avec le soutien de Jean Paul Pigasse et Les Dépêches de Brazzaville, nous avons réussi le challenge et la méthode éducative Alphabet Africa a été placée dans la carte géographique des innovations du 21e siècle par l'Unicef. Je rends un grand hommage à Jean-Paul Pigasse, pour son soutien depuis la création de ce projet qui traverse les frontières du monde », a déclaré Jean Paul Wabotaï.

La prochaine étape sera le lancement de la quatrième édition du festival Alphabet Africa, dans le cadre des Jeux de la francophonie, du 8 juillet au 8 septembre 2022. L'objectif étant de faire le tour de vingt et un pays francophones.