Congo-Brazzaville: Coopération - Des protocoles d'entente pour renforcer les partenariats public-privé

Quatre protocoles d'entente et une convention de partenariat ont été signés par le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, et des chefs d'entreprises françaises, étrangères et d'une société congolaise, en marge de la conférence internationale initiée par le Mouvement des entreprises de France (Medef), en fin août dernier, à Paris.

Les protocoles signés visent à renforcer les partenariats public-privé entre le Congo, ses partenaires nationaux et internationaux, dans les secteurs aurifère, de la santé, de l'agro-alimentaire, de l'import-export et de l'énergie.

Prélude à un partenariat public-privé portant sur la structuration, l'organisation et l'exploitation des réserves de métaux et minéraux industriels, le protocole d'entente établi entre le Congo et la société Sopex Consulting a pour objectifs la réglementation, la normalisation et l'augmentation de la production dans le secteur aurifère congolais.

Dans la même optique, il naîtra de l'accord signé entre le ministre congolais et la société américaine Authentix un centre permettant d'authentifier, tracer et certifier des produits d'importation et d'exportation. Ce dernier aidera le Congo à assurer la traçabilité de ce qui entre et sort du pays, afin de pouvoir apporter un gage de qualité tant en termes d'import que d'export.

La distribution prochaine des kits d'énergie solaire aux ménages congolais fait également partie des retombées des discussions que le ministre a eues avec les dirigeants du groupe Geocoton Advens. Le protocole établi marque le premier pas vers la création d'un partenariat qui va permettre de mettre à la disposition des Congolais des solutions d'électrification individuelles, faciles à installer.

Aussi, un partenariat a été conclu pour renforcer les capacités de test PCR du laboratoire national du Congo et soutenir les efforts déjà entrepris par le gouvernement afin de lutter contre la covid-19. Ce dernier sera mis en œuvre par Enverque GmbH, un groupe allemand évoluant dans le domaine de la santé. Ladite entreprise va aider le Congo à augmenter sa capacité qui est actuellement de 2 000 tests par jour afin d'atteindre les 8 000, voire 13 000 tests journaliers pour la détection du SARS-CoV-2.

Par ailleurs, une convention de partenariat a été signée entre le ministère en charge de la Promotion du partenariat public-privé, la société Eco Oil SA, le Club PPP MedAfrique de Paris et le Centre de prospective pour le développement. Ce partenariat vise plusieurs objectifs, notamment la création du club des partenariats public-privé de Brazzaville ; la réalisation des actions d'intérêt commun des signataires et la concrétisation des engagements issus des conclusions du « Symposium sur les partenariats public-privé » au Congo.