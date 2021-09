Cameroun/Cote d'Ivoire: Cameroun-Côte d'Ivoire - Des Lions fébriles

Les choix tactiques du coach, notamment en défense, ont plombé le jeu presque inexistant du Cameroun.

« Les latéraux du Cameroun sont zéro ». Le constat passionné est d'un confrère ivoirien juste après le 2e but des Eléphants qui a fait réagir quelques journalistes camerounais présents en tribune. Difficile de réfuter une telle assertion. Antonio Conceiçao a choisi de laisser sur le banc Fai Collins et Olivier Mbaizo qui, sans être géniaux, ont fait le boulot contre le Malawi. Il leur a préféré Duplexe Tchamba à gauche et Dawa Tchakonte à droite, deux joueurs au profil axial.

Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont vécu un calvaire face aux attaquants ivoiriens, surtout en première période. Dawa et Tchamba ont vraiment eu de la peine à défendre leurs zones et à exister offensivement. Mais c'est bien toute la défense, fébrile tout au long de la rencontre comme le gardien Epassy, qui a eu un gros souci de répartition des tâches et même de communication. La Côte d'Ivoire a fait beaucoup de mal au Cameroun avec ses ballons dans le dos de cette défense.

Le milieu de terrain camerounais, qui aurait dû impulser le jeu des Lions, a été totalement dominé par les Ivoiriens avec un Franck Zambo qui a semblé à court de compétition et qui avait tendance à jouer vers l'arrière. Comme ses compère sMartin Hongla et Pierre Kunde Malong. Ce secteur a clairement manqué d'impact physique et d'agressivité, surtout offensivement. Du coup, l'attaque a eu de la peine à exister et à se procurer des occasions avec un Vincent Aboubakar totalement perdu.

Moumi Ngamaleu, sur le flanc gauche, a passé une bonne partie de la première mi-temps à venir en soutien de Tchamba. Christian Bassogog a, pour sa part, manqué de créativité. Le sang neuf injecté en début de seconde période par Antonio Conceiçao a donné un léger tonus à l'attaque avec notamment une bonne activité de Stéphane Bahoken. Ce qui aura permis la réduction du score et une certaine pression sur la Côte d'Ivoire jusqu'au coup de sifflet final.

Antonio Conceiçao a pris un énorme risque avec son Onze de départ. Etait-ce le moment de lancer une paire qui pouvait paraître moins expérimentée pour une rencontre d'un autre niveau que celle contre le Malawi ? Difficile de se mettre à la place du coach. Certains n'auront en tout cas pas compris le changement de Moumi Ngmaaleu qui venait juste de se mettre en confiance en réduisant le score pour le Cameroun. Il n'a pas non plus su répondre à son homologue ivoirien qui a choisi de fermer le jeu avant le dernier quart d'heure même si le Cameroun a montré une meilleure image en deuxième mi-temps.