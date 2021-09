Algérie: Médaille d'or pour Chahla Badrouh au concours international de l'industrie robotique

Setif — L'étudiante Chahla Badrouh de la commune de Beida Bordj (Sud de Sétif) a remporté la médaille d'or au concours international de l'industrie robotique (2020-2021), organisé à distance en août dernier en Corée du Sud dont les résultats ont été communiqué récemment.

Chahla, 17 ans, étudiante au Centre d'apprentissage de la programmation robotique (start up) implanté au chef-lieu de wilaya, a fabriqué un robot qui s'appuie sur l'intelligence artificielle et les probabilités qui lui a permis de décrocher la médaille d'or lors de la compétition mondiale face à 400 concurrents de Russie, d'Indonésie, de Malaisie et d'autres pays, a indiqué à l'APS, le responsable du Centre d'apprentissage de la programmation robotique de Sétif, Riad Azzouz.

L'étudiante qui a participé au concours international de l'industrie robotique, organisé, à distance, le 15 août dernier sous le thème "Les robots, amis de l'homme", a fabriqué un robot qui pratique le jeu de réflexion (X-O) rivalisant avec le joueur qui met le symbole (X) dans l'étude du placement du symbole (O) pour ensuite commencer la compétition, a-t-on détaillé.

La lauréate du concours international de l'industrie robotique est une élève en troisième année secondaire. Elle a suivi une formation dans le domaine de la robotique au niveau du Centre d'apprentissage de la programmation robotique à Sétif pendant une année avant de prendre part au concours international de l'industrie robotique, organisé en ligne, depuis Daejeon en Corée du Sud et remporter la médaille d'or.

A Daejeon en Corée du Sud et lors de la compétition, Abdelmadjid Abdeslem (11ans) et Ahmed Adam Zerkak (12 ans) ont obtenu la médaille de bronze pour leur projet de fauteuil roulant automatique et d'un détecteur d'incendie pouvant alerter les pompiers.