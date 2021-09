Sénégal: Résilience face aux changements climatiques, financement des risques de catastrophe - La Mutuelle panafricaine de gestion des risques et le Centre mondial pour l'adaptation nouent un partenariat

Le Groupe de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (Arc) et le Centre mondial pour l'adaptation (Gca) ont signé aujourd'hui un protocole d'accord dans le but de renforcer la résilience face aux changements climatiques dans le secteur agricole en facilitant l'accès aux investissements dans le domaine de la gestion des risques dans le cadre de la planification à l'échelle gouvernementale et du plaidoyer de haut niveau.

Selon un communiqué de presse, cette initiative sera soutenue par une évaluation conjointe du paysage aux fins du développement d'instruments de transfert de risques et d'autres instruments innovants permettant d'améliorer la participation des pays africains aux groupes d'assurance de l'Arc contre les risques de catastrophe.

Aux termes du protocole d'accord signé par les chefs des deux institutions, les parties s'engageront conjointement dans un plaidoyer de haut niveau et dans la facilitation de dialogues et d'échanges visant à garantir un accès par leurs parties prenantes aux meilleures pratiques et instruments de financement des risques de catastrophe dans le cadre de leurs stratégies globales d'adaptation aux changements climatiques.

Le Pdg du Gca, Patrick Verkooijen, a souligné la nécessité d'une telle collaboration pour la mobilisation de nouvelles sources de financement aux fins de l'adaptation.

L'accord de partenariat vise également la collaboration dans les activités ayant une influence sur les politiques, afin d'aligner le secteur financier africain sur les engagements en matière de changement climatique pris aux niveaux national et mondial. Cela inclura la dissémination de l'intégration de la résilience aux changements climatiques parmi les régulateurs financiers de l'assurance en Afrique, ainsi que la production et la diffusion de connaissances pour renforcer les initiatives d'atténuation des risques de catastrophe à tous les niveaux.