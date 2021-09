Afrique: Covid-19 - Le continent dépasse les 200 000 décès et enregistre 16 913 cas supplémentaires

Addis — Abeba - Le continent africain a enregistré 545 décès associés au covid-19 au cours des dernières 24 heures, dépassant les la barre des 200 000 morts (200 045) depuis le début de la pandémie, et 16 913 nouveaux cas d'infections, selon les données officielles les plus récentes.

Selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union Africaine (Afrique CDC), le nombre total de cas dans le continent s'élève à 7 926 999 et le bilan de patients guéris atteint 7 130 039 (+13 283 que la veille), selon les données avancés par l'organisation depuis 24 heures.

L'Afrique australe est la région la plus endémique du continent, avec 3 761 071 cas et 104 387 décès associés au covid-19. Dans cette région, se trouve le pays le plus touché par la pandémie, l'Afrique du Sud, qui compte 2 824 063 cas et 83 617 décès.

L'Afrique du Nord, qui succède à l'Afrique australe en nombre de cas d'infections, a atteint aujourd'hui 2 402 702 personnes infectées par le virus SARS-CoV-2 et 64 384 décès associés à la maladie.

L'Afrique de l'Est compte 925 799 infections et 19 093 décès, et la région de l'Afrique de l'Ouest compte 615 413 cas d'infections et 8 962 décès. L'Afrique centrale recense le moins de cas d'infection et de décès, 222 014 et 3 219 respectivement.

La Tunisie, le deuxième pays africain avec plus de décès après l'Afrique du Sud, enregistre 23 846 décès et 675 191 infections, suivie de l'Égypte, avec 16 801 décès et 290 395 cas d'infection, et du Maroc, qui compte le deuxième plus grand nombre d'infections dans le continent, 886 008 cas, mais moins de décès que les deux pays précédents, 13 145 morts.

Le Covid-19 a fait au moins 4 565 622 décès dans le monde, plus de 220,65 millions de cas d'infection du nouveau coronavirus enregistrées depuis le début de la pandémie, selon le dernier bilan de l'Agence France-Presse.