Gabon: ONE lance un site pour la recherche d'offre d'emploi, Ediandza.ga.

Afin de faciliter la recherche d'emplois et de permettre aux employeurs de mettre et de trouver la personne qu'il faut pour leurs entreprises, l'Office National de l'Emploi (ONE) a mis en place une plateforme dédier à la recherche d'emploi, Ediandza.ga. Ce site permettra aux employeurs de publier leurs offres mais aussi aux demandeurs d'emploi de trouver une activité propre à leurs différentes qualités.

C'est là un système d'aide à l'emploi un peu plus développé que l'ONE vient de mettre en place. Ce site, ayant pour objectif d'assister les personnes non seulement à la recherche d'un emploi, mais aussi les employeurs pour l'embauche et le reclassement (interne et externe) de leur personnel, vise à contribuer à la lutte contre le chômage et à faciliter l'insertion des jeunes dans le monde de l'emploi.

Les différentes annonces publiées sur le site feront ainsi l'objet d'un suivi et de vérification effectuée par l'Office National de l'Emploie, et ce, dans le but de mettre fin aux fausses annonces qui pilulent sur la toile et qui mettent encore plus à mal les demandeurs d'emploi qui se font souvent escroqué. « Ce dispositif permettra de freiner de façon considérable, les aspects liés aux fausses annonces ainsi qu'aux arnaques liées à l'embauche », confie le Pôle national de gestion de l'emploi.