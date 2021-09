Afrique: Le Cap-Vert donne la victoire au Nigeria, la Guinée-Equatoriale domine la Mauritanie

Le Cap-Verdien Kenny Rocha Santos a marqué un but contre son camp qui a permis aux Super Eagles de repatir de Mindelo avec une victoire 2-1. Les hommes de Gernot Rohr prennent la tête du groupe C des Eliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 avec le maximum de points.

A Malabo, Iban Salvador a marqué sur penalty à l'heure de jeu pour offrir à la Guinée-Equatoriale sa première victoire 1-0 contre la Mauritanie dans le Groupe B.

Cap Vert 1-2 Nigeria

Le Nigeria a remporté sa deuxième victoire en autant de matches dans le Groupe C après avoir été pourtant mené au score.

Dylan Tavares donne l'avantage à l'équipe locale à la 19e minute, mais Victor Osimhen égalise dix minutes plus tard. Un drôle de but contre son camp de Kenny Rocha Santos à 14 minutes de la fin offre la victoire aux Nigérians.

Malgré une grande possession du ballon pour l'équipe locale dans les premières minutes, la première occasion est nigériane. A la 5e minute, le capitaine Ahmed Musa profite d'un centre dans la surface, mais son tir vers les buts n'est pas cadré.

Sur une longue passe depuis sa propre moitié, Dylan Tavares est trouvé dans le camp adverse. ce dernier, d'un tir du pied gauche ne laisse pas de chance à Maduka Okoye et donne l'avantage aux Requins Bleus.

Le gardien du Cap-Vert Vezinha est vigilant et stoppe la tentative d'égalisation par Chidera Ejuke depuis le bord de la surface à la 27e minute.

Mission accomplie pour le Nigeria quelques minutes plus tard. Le défenseur Kelvin Pires tente de repousser un centre de Jamilu Collins, mais est sur le point de marquer dans son propre filet sans l'arrêt de Vezinha. Le ballon rebondit toutefois et trouve Victor Osimhen qui n'a plus qu'à conduire le ballon vers les buts et rétablir la parité.

Après la pause, le Nigeria a la possession. Les Super Eagles vont cependant prendre l'avantage en étant bien aidé par le Cap-Vert. À 30 mètres de ses buts, Kenny Rocha Santos tente de renvoyer le ballon à son gardien, mais c'est une passe en hauteur qui lobe Vezinha et franchit la ligne à son grand regret. Il n'en faudra pas plus au Nigéria pour sécuriser sa victoire.

Le Nigeria mène le groupe C avec 6 points, 3 de plus que le Libéria. Le Cap-Vert et la République centrafricaine comptent chacun un point.

Guinée équatoriale 1-0 Mauritanie

Pendant ce temps, à Malabo, la Guinée-Equatoriale a remporté sa première victoire dans le groupe B, en battant la Mauritanie 1-0.

Iban Salvador a marqué ce qui s'est avéré être le seul but du match à l'heure de jeu, une victoire importante après la défaite du Nzalang Nacional lors de la première journée en Tunisie.

La Guinée équatoriale compte 3 points à la troisième place, à la différence de buts de la deuxième place de la Zambie. La Tunisie est en tête du groupe avec six points, tandis que la Mauritanie reste en queue de peloton sans point.