Congo-Brazzaville: Education - Améliorer l'accès aux programmes d'alphabétisation à distance

Dans le cadre de la 55e Journée internationale de l'alphabétisation, le ministre en charge de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire, Jean-Luc Mouthou, a évoqué la nécessité de mettre en œuvre les politiques d'envergure en vue de corriger les disparités dans l'accès aux programmes d'alphabétisation.

La Journée internationale de l'alphabétisation est célébrée le 8 septembre de chaque année. « L'alphabétisation numérique : un appoint nécessaire pour garantir un apprentissage tout au long de la vie » est le thème sur lequel le Congo célèbre ladite journée. Il convient de souligner que dans ce contexte, le pays organise depuis 2004 une semaine nationale de l'alphabétisation. Au plan international, le thème retenu est « L'alphabétisation pour une reprise axée sur l'humain : réduire la fracture numérique ».

A en croire le ministre Jean-Luc Mouthou, les deux thématiques sous-entendent que l'alphabétisation doit désormais s'appuyer sur la technologie inclusive. Malgré les efforts entrepris par les pouvoirs publics pour assurer la continuité pédagogique et andragogique en période de covid-19, il y a lieu de reconnaître que l'accès aux programmes d'alphabétisation à distance n'a pas été reparti de manière à satisfaire les besoins des individus en situation d'apprentissage tout au long de la vie, a-t-il fait constater.

« Dans cette perspective, l'édition 2021 de cette journée nous commande de mettre en avant des interactions entre l'alphabétisation et les compétences numériques dont ont besoin les jeunes et les adultes non alphabétisés », a déclaré le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation. Ainsi, la direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle développe, depuis 2017, le projet « Alphabétisation fonctionnelle numérique » en partenariat avec l'Unesco en faveur d'une centaine de jeunes filles mères fréquentant les centres d'alphabétisation des départements de Brazzaville et du Pool.

En perspective, il est prévu d'élargir le projet aux maraîchères et vendeuses qui jouent un rôle clé dans la production agricole et la consommation. L'objectif étant d'améliorer la qualité des prestations de ces dernières avec un impact sur le développement économique, a expliqué le ministre Jean-Luc Mouthou pour qui la journée est aussi dédiée aux candidats libres aux différents examens d'Etat (baccalauréat, BEPC, CEPE d'adultes) déterminés à rehausser leur niveau et à rattraper le diplôme quel que soit l'âge.