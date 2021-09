Congo-Brazzaville: Education - Le village Tchivala bientôt doté d'une école primaire

Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, député de la deuxième circonscription électorale de Mvouti dans le département du Kouilou, a posé le 4 septembre la première pierre pour la construction d'une école primaire au village Tchivala.

Le geste a été effectué lors d'une descente parlementaire qu'il a effectuée du 4 au 5 septembre dans quelques villages de sa circonscription électorale. Depuis des années, la population du village Tchivala situé dans la forêt du Mayombe n'a cessé de solliciter des autorités compétentes la construction d'une école primaire afin de permettre aux enfants d'étudier dans la localité.

L'élu de Mvouti 2, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou avait pris l'engagement de construire sur fonds propres le bâtiment qui va abriter la future école primaire. Le bâtiment sera érigé en matériaux durables en deux mois. « Après le pain, l'éducation est le premier besoin de la jeunesse. C'est pourquoi ce qui touche à l'éducation me tient à cœur. Ce que nous pouvons faire pour nos enfants de Tchivala en particulier et de Mvouti 2 en général, c'est de jouer notre partition en leur permettant d'apprendre dans des conditions décentes », a indiqué Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou.

Il s'est dit heureux de poser la première pierre des travaux de l'école primaire de Tchivala, symbole fort, à l'heure ou chacun sait combien l'école est importante et surtout essentielle. "Cette première pierre symbolise l'attention qu'accordent les cadres à la jeunesse qui a besoin d'une bonne éducation. Les conditions et la qualité du travail éducatif sont les priorités du gouvernement et du ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, car c'est à l'école primaire que se joue l'avenir de nos enfants. L'école, c'est l'apprentissage de la diversité, le lieu où l'on apprend l'esprit de partage, qui est le fondement de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale", a ajouté l'élu de Mvouti 2.

Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou a invité ses mandants à maintenir l'engouement politique exprimé lors de l'élection présidentielle de mars dernier pour donner la majorité des députés et des conseillers locaux au Parti congolais du travail lors des élections législatives et locales en 2022. Il a exhorté la population à vivre dans la cohésion et la solidarité en vue de maintenir la paix et l'unité. Un appel a été aussi lancé pour le respect des gestes barrières contre la pandémie de covid-19. Signalons qu'outre le village Tchivala, l'élu de la deuxième circonscription de Mvouti s'est rendu également aux villages Bilala, Nkougni, Yanga et Bilinga où les populations l'ont accueilli dans la liesse.