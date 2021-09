Congo-Brazzaville: Vie associative - Le CEVTE met en place ses instances dirigeantes en France

L'organisation non gouvernementale dénommée « Cercle des élites en voyages, tourisme et environnement (CEVTE) », œuvrant aux Etats-Unis et au Congo, a ouvert, le 31 juillet, ses portes à la diaspora vivant en France en mettant en place ses instances dirigeantes, selon un communiqué de presse.

Le communiqué publié le 6 septembre indique que les instances dirigeantes de l'organisation en France ont été mises en place par le président du CEVTE, Bertrand Gomo Moukolo.

« Le Cercle des élites en voyages, tourisme et environnement, œuvrant actuellement au Congo et aux USA, vient de voir sa représentation s'élargir dans les diasporas en se dotant d'un siège de représentation en France. La mise en place des organes dirigeants de la représentation en France a été actée par la signature de deux décisions. Cette représentation réconforte l'une des ambitions du CEVTE qui est celle de mobiliser les Congolais de la diaspora dans la promotion de la destination Congo », indique le communiqué.

La représentation en France est composée d'un bureau exécutif de cinq membres dirigé par Joslly Brunel Mizere. Le poste de secrétaire chargé à la communication et aux relations extérieures est attribué à Sylvie Gladis Kambou.

Lysette Missamou a été choisie comme secrétaire chargée de l'administration ; Audrey Princia Abokoma, secrétaire chargée des Finances et de la logistique tandis que Delivrance Mboti, secrétaire chargé d'affaires techniques.

En ce qui concerne le commissariat aux comptes et de discipline, la présidence est assurée par Fortuné Mamboueni. La place de secrétaire rapporteur revient à Sidonie Hudriphine Taty et Chanelle Bikoyi, membre du CEVTE.

En rappel, le CVETE est une organisation non gouvernementale créée en septembre 2020 aux Etats-Unis. Il vise à promouvoir et développer l'industrie touristique, la protection et la gestion de l'environnement en Afrique et au Congo.

L'organisation a mené plusieurs activités au Congo parmi lesquelles la visite des sites touristiques afin d'identifier des endroits pouvant contribuer au développement de l'industrie touristique en vue de participer à la constitution d'une base de données, l'assainissement de l'environnement par le ramassage des déchets et ordures dans les différentes artères de Brazzaville.